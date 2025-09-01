National Geographic nomina a sus premios a una fiesta milenaria de un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha está plagada de celebraciones singulares. Manifestaciones religiosas o culturales que forman parte de la idiosincrasia de cientos de sus pueblos y aldeas. Sin embargo, National Geographic se ha fijado en una de ellas para optar al premio '+ Historia' dentro de la categoría 'Mejor patrimonio cultural'.

Se trata de La Endiablada, una celebración milenaria que se lleva a cabo cada mes de febrero en Almonacid del Marquesado (Cuenca) con motivo de las festividades de la Virgen de la Candelaria y San Blas.

Declarada de Interés Turístico Regional en 2020, National Geographic recuerda que "ha resultado imposible datar" el origen de esta tradición que arranca el primer día de febrero y durante cinco días permite a cerca de un centenar de diablos tomar las calles de la localidad.

Ataviados con blusa y pantalón de tela floreada en colores vivos, su elemento más característico son los enormes cencerros que llevan atados a la cintura -algunos de hasta 45 centímetros- y cuyo sonido inunda las calles de este pequeño municipio de poco más de 400 habitantes.

Estos personajes llevan en la mano una porra tallada con una figura y en la cabeza un gorro cilíndrico de flores el día de la Candelaria y una mitra obispal el día de San Blas.

Junto a ellos, también son protagonistas las danzantas, un cuerpo de danza integrado por ocho mujeres protagonistas de uno de los momentos más emocionantes de las celebraciones: el de recitar los dichos a la Candelaria y San Blas tras la misa.

Tampoco pueden faltar la salida en procesión de los santos por las calles del pueblo, a los que se les dedican bailes y saltos durante todo el recorrido.

Premios '+ Historia'

La categoría de 'Mejor patrimonio cultural' es una de las seis de las que consta la segunda edición de los premios '+ Historia' de National Geographic.

La Endiablada tendrá como rivales al Día de la Faldeta (Fraga, Huesca), la Fiesta de la Arribada (Baiona, Pontevedra), Raiers (Pobla del Segur, Lérida) y De la Luna al Fuego (Zafra, Badajoz).

Los lectores y seguidores de National Geographic que deseen votar deberán hacerlo antes del 12 de octubre.

Los ganadores se darán a conocer en el número de diciembre de la revista Historia National Geographic.