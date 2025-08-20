El libro 'Bravo Toledano' de Eduardo de la Rosa, presentado en ferias francesas de gran prestigio como Béziers y Dax

El libro 'Bravo Toledano' de Eduardo de la Rosa, en una feria francesa.

El libro Bravo Toledano. Historia de las ganaderías de bravo en la provincia de Toledo ha sido presentado la pasada semana coincidiendo con la celebración de las ferias taurinas francesas de Béziers y Dax.

Durante el inicio de la feria taurina de Béziers, ciudad de gran tradición taurina situada en el sureste de Francia, Eduardo de la Rosa, autor de dicha obra, fue recibido por las principales autoridades políticas y taurinas.

El alcalde de la ciudad francesa, Robert Ménard, fue obsequiado con un ejemplar de la obra debido a su gran apoyo a la tauromaquia en su localidad. Por su parte, Olivier Margé, representante de la familia Margé y empresario del coso Biterrois, recibió al joven autor toledano. En el acto también participó Tomás Cerqueira, director de la escuela taurina de Béziers y apoderado del matador de toros Christian Parejo.

Durante la feria taurina de Dax, una de las más importantes del suroeste francés fue presentado el pasado sábado el libro Bravo Toledano. Con gran aceptación entre la afición de Dax, Eduardo de la Rosa desarrolló la historia ganadera de Toledo en la Peña La Alegría, asociación taurina más importante de Dax.

Otras personalidades y figuras de la tauromaquia también han querido contar con un ejemplar, como el matador de toros Andrés Roca Rey; Éric Darrière, presidente de la comisión taurina de Dax; o Pierre Albert Blain, periodista taurino de Radio Francia Bleu.

En todos estos actos acudieron gran cantidad de aficionados que pudieron adquirir un ejemplar.

Para todos los públicos

Tras las diferentes presentaciones, el libro está siendo un éxito de ventas para todos los aficionados del mundo taurino. En él, el joven autor, Eduardo de la Rosa Martín de Eugenio, realiza un minucioso recorrido de las ganaderías desde finales del siglo XVII hasta la actualidad desvelando la riqueza y el legado de más de tres siglos de campo bravo en la provincia de Toledo, presentándose como una obra de referencia para los amantes de la tauromaquia y la historia ganadera de la provincia.

Para adquirir la obra, Bravo toledano. Historia de la ganadería de bravo en la provincia de Toledo se puede realizar según las siguientes vías:

- A través del correo electrónico: bravotoledano@gmail.com.

- Librería Rodríguez Plaza de Toros de “Las Ventas” (Madrid).

- Librería Páginas (Talavera de la Reina).

- Librería Gómez Menor (Toledo).