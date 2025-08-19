Soledad de Frutos: "El Festival Celestina demuestra que La Puebla tiene una fuerza cultural y un gran futuro"

A pocos días de que el telón se alce para una nueva edición del Festival Celestina, el ritmo en La Puebla de Montalbán es frenético. En medio de esa vorágine de preparativos para ofrecer una experiencia única del 22 al 31 de agosto de 2025, su alcaldesa, Soledad de Frutos, nos atiende para compartir su visión.

Como principal impulsora del evento al situarse al frente del Consistorio, desgrana con entusiasmo las claves de un festival que define la identidad de su pueblo y los retos de futuro para un municipio que quiere brillar con luz propia.

P.- El Festival Celestina parece ser mucho más que un evento cultural. ¿Qué significa realmente para La Puebla de Montalbán y sus vecinos?

R.- Esta cita es la identidad del pueblo. Nació como un homenaje a Fernando de Rojas y ha terminado impregnando nuestra vida cotidiana. La localidad entera se vuelca: desde los niños que crecen participando en él hasta los voluntarios y los vecinos, además de comercios, decoran sus casas y calles.

Hace unos años, cuando el festival atravesó dificultades, se sentía una tristeza real en el ambiente, y una gratitud inmensa cuando recuperamos su esencia. Es un proyecto construido sobre la implicación y la pasión de los poblanos.

P.- Una de las señas más reconocibles del festival son las representaciones en las cuevas. ¿Qué aporta este "teatro bajo tierra"?

R.- Este elemento nos hace únicos y reconocibles cuando se habla de Celestina. Realizar representaciones bajo tierra crea una atmósfera íntima, mágica y potente que no se puede replicar en otro lugar.

"Las cuevas nos dan encanto y nos hacen distintivos"

Es una forma de unir nuestro patrimonio, transformando las históricas cuevas de los barrios en escenarios. Aunque el aforo es muy limitado y las entradas se agotan rapidísimo, esa exclusividad es parte del encanto y, sin duda, uno de los elementos más importantes y distintivos del festival.

P.- El festival ya es Fiesta de Interés Turístico Regional. ¿En qué punto se encuentra la solicitud para ser declarado de Interés Turístico Nacional?

R.- Es nuestro siguiente gran objetivo y estamos muy cerca de conseguirlo. Hemos trabajado intensamente para cumplir todos los requisitos que exige el Ministerio, como recopilar los impactos en medios de comunicación nacionales.

El expediente ya está muy avanzado y esperamos enviarlo pronto. Obtener esta distinción sería el reconocimiento oficial a la calidad y la dimensión que el festival ha alcanzado, situando definitivamente a La Puebla de Montalbán en el mapa cultural de España.

P.- Con cerca de 30.000 visitantes, ¿cómo impacta el festival en la economía local y en el turismo?

R.- El impacto económico es exponencial. Aunque no tengamos herramientas para cuantificarlo con exactitud, es algo que se palpa en el ambiente.

En pleno agosto, un mes que podría ser tranquilo, La Puebla está llena de vida. La hostelería y el comercio local ven un incremento enorme en su actividad.

"Experiencia cultural completa"

Ofrecemos una experiencia completa que va más allá del teatro, uniendo cultura, patrimonio y gastronomía en un maridaje perfecto que beneficia a todo el municipio.

P.- Para un festival tan consolidado, la innovación es clave. ¿Qué novedades trae la programación de este año para seguir sorprendiendo?

R.- El Festival Celestina es un festival vivo que nunca se repite. Este año contamos con cinco estrenos absolutos y reforzamos nuestro "mercado celestinesco" con más actividades para el público infantil.

Además, seguimos abriendo espacios patrimoniales únicos, como la ruta "De la Puebla al cielo", que permitirá visitar por primera vez los archivos históricos de un convento de clausura. Queremos que el visitante se empape no solo del teatro, sino de toda la riqueza que La Puebla puede ofrecer.

P.- Además de la parte lúdica, el festival tiene una potente vertiente académica con el Congreso Internacional Celestinesco. ¿Cuál es su propósito?

R.- Era un paso necesario y lógico. Una obra universal como La Celestina, estudiada en universidades de todo el mundo, merecía un espacio de debate e investigación en el pueblo de su autor.

Lo organizamos en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y nos permite profundizar en la obra, trayendo a expertos internacionales. Esto mantiene el festival intelectualmente vivo y nos ayuda a descubrir cada año nuevos matices de la obra.

P.- Más allá del festival, ¿qué estrategia sigue el municipio para atraer un turismo más diversificado y durante todo el año?

R.- La estrategia es explotar todo nuestro potencial, que es enorme. No solo somos el pueblo de La Celestina; estamos junto a maravillas naturales como las Barrancas de Burujón, tenemos el imponente Castillo de Montalbán y una rica herencia templaria, y estamos a un paso de Toledo y Puy du Fou.

Trabajamos para crear sinergias y que los visitantes descubran que La Puebla es un destino cultural, patrimonial y medioambiental de primer orden, no solo durante diez días en agosto.

P.- En el plano industrial, La Puebla alberga empresas muy potentes. ¿Cómo se equilibra este desarrollo con la vida del municipio y cuáles son los objetivos a futuro?

R.- El objetivo es claro: generar oportunidades para consolidar la población y que nuestros jóvenes quieran quedarse.

Trabajamos mano a mano con las grandes empresas para facilitar su crecimiento y agilizar los trámites urbanísticos, pero también apoyamos a las pymes.

"Buscamos un tejido industrial estratégico y fuerte"

Queremos desarrollar más suelo industrial porque tenemos una ubicación estratégica. El fin último es conjugar un tejido industrial fuerte con la agricultura y el turismo para crear un futuro sostenible para La Puebla.

P.- Como alcaldesa, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta en la gestión diaria, especialmente en la relación con otras administraciones?

R.- El principal reto es la lentitud de la burocracia y la falta de financiación adecuada. A menudo asumimos competencias que no nos corresponden sin recibir los fondos necesarios del Estado o la administración regional.

Reclamamos constantemente mejoras vitales, como una residencia para nuestros mayores o ayudas para renovar infraestructuras culturales clave.

Es una lucha constante para que las administraciones superiores reconozcan la importancia de municipios como el nuestro y nos doten de los recursos que merecemos.

P.- ¿Cuál es su visión para el futuro de La Puebla de Montalbán? ¿Qué pueblo le gustaría dejar tras su mandato?

R.- Mi visión es la de un pueblo dinámico, con oportunidades laborales y una alta calidad de vida que invite a la gente a instalarse aquí.

Un lugar que no solo sea un referente cultural, sino también un ejemplo de cómo el mundo rural puede prosperar combinando industria, patrimonio y un entorno natural privilegiado.

"La Puebla como hogar para todos"

Trabajamos para que La Puebla sea un sitio donde los jóvenes vean un futuro, donde las familias quieran vivir y del que todos los vecinos se sientan orgullosos.