Morante de la Puebla no podrá torear este domingo en Ciudad Real y será sustituido por el toledano Tomás Rufo

Morante de La Puebla en una imagen antes de hacer el paseíllo en La Maestranza. EFE

Lo que era algo más que una sospecha se acaba de confirmar. Morante de la Puebla no podrá comparecer este domingo 17 de agosto en la plaza de toros de Ciudad Real, donde estaba anunciado junto a Juan Ortega y Andrés Roca Rey para lidiar una corrida de Victoriano del Río.

Según ha comunicado la empresa, Eventos Mare Nostrum, pese a haber hecho "todo lo posible" en su proceso de recuperación, el maestro cigarrero sigue convaleciente de la grave cornada sufrida el pasado 10 de agosto en Pontevedra.

Su lugar será ocupado por Tomás Rufo, máxima figura castellanomanchega y triunfador en plazas de primera desde que tomó la alternativa en 2021.

El de Pepino (Toledo) viene, además, de abrir la puerta grande en Huesca el miércoles junto a Roca Rey y de hacer lo propio este viernes tras cortar tres orejas en la Feria de Begoña de Gijón.

La baja de Morante en Ciudad Real se suma a la de Cayetano Rivera Ordóñez, que tampoco podrá comparecer este sábado en la Feria Taurina Virgen del Prado 2025 al no haberse recuperado de la lesión sufrida en el campo el pasado 23 de julio.

Estaba anunciado junto a Emilio de Justo y Marco Pérez para lidiar toros de Juan Pedro Domecq, y será sustituido por Manuel Jesús "El Cid", reciente triunfador en la Feria de Santander y que ya abrió la puerta grande en Ciudad Real en 2006 y 2010.

Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga.

Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me… pic.twitter.com/o1AcJU83Yb — Cayetano (@Cayetano_Rivera) August 14, 2025

Cayetano comunicó este jueves su decisión a través de las redes sociales. “Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo. Gracias por vuestra comprensión y confianza”, aseguró.

En ambos casos, los aficionados podrán solicitar la devolución del importe de su entrada por el mismo canal en el que haya sido adquirida.