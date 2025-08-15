El diestro Manuel Jesús "El Cid" sustituirá a Cayetano en Ciudad Real, que sigue a la espera de Morante de la Puebla

Confirmado. Cayetano Rivera Ordóñez no podrá comparecer este sábado en la plaza de toros de Ciudad Real, donde estaba anunciado junto a Emilio de Justo y Marco Pérez para lidiar toros de Juan Pedro Domecq.

La empresa Eventos Mare Nostrum ha elegido como sustituto a Manuel Jesús "El Cid", reciente triunfador de la Feria de Santander con la corrida de Victorino Martín y que en Ciudad Real ya abrió la puerta grande en 2006 y 2010.

Ante esta circunstancia, quienes lo deseen podrán solicitar la devolución del importe de su entrada, por el mismo canal en el que fue adquirida.

Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga.

Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me… pic.twitter.com/o1AcJU83Yb — Cayetano (@Cayetano_Rivera) August 14, 2025

La ausencia de Cayetano, que no se ha recuperado a tiempo de la lesión sufrida en el campo el pasado 23 de julio, fue anunciada este jueves por el propio matador a través de las redes sociales.

"Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo. Gracias por vuestra comprensión y confianza", aseguraba.

Hace tres semanas, Cayetano sufrió un incidente durante un tentadero que le provocó una "fractura de falange proximal del segundo dedo del pie izquierdo, un hematoma en el glúteo izquierdo y una contusión en el pectoral derecho".

A la espera de Morante

Mientras tanto, la presencia de Morante de la Puebla en la corrida del domingo sigue estando en el aire.

El torero sevillano, máxima figura del escalafón y protagonista de una temporada para el recuerdo, fue cogido el pasado domingo en Pontevedra y sigue en proceso de recuperación. El parte médico habla de una "herida anfractuosa de 10 centímetros que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de seis centímetros".

Nacho Lloret, empresario de la plaza, aseguraba este jueves que no había "noticias al respecto" sobre su posible baja: "En el caso de que no pudiera venir, lo anunciaríamos de inmediato y buscaríamos la mejor alternativa posible".