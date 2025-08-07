La mejor música emergente llegará a las Caballerizas del Monasterio de Uclés entre el 15 y el 21 de agosto

Uno de los conciertos de la segunda edición de 'UCLés MÚSICA EMER_GENTES'.

Después de que estrellas como José Mercé, Andrés Calamaro y Los Pecos hayan impregnado de música en las últimas semanas los históricos muros del Monasterio de Uclés, la cultura sigue abriéndose paso en este imponente monumento conocido como el Escorial de la Mancha.

Del 15 al 21 de agosto, las Caballerizas del monasterio de la localidad conquense acogerán la tercera edición del festival UCLés MÚSICA EMER_GENTES, una propuesta impulsada por la Fundación Fernando Núñez y diseñada por LaLAB.

Este año, el viernes 15 de agosto actuará la cantante y trompetista Alba Armengou, al frente de Alba Armengou Trío. "Con una voz de inolvidables matices, despliega un abanico de posibilidades infinito, fusionando la canción de autor, el folclore latinoamericano, influencias del bolero, la canción catalana o el jazz, reflejando la riqueza cultural de la formación", afirman los organizadores.

Cartel oficial del festival.

Un día más tarde, el sábado 16 de agosto, tendrá lugar un doble concierto protagonizado por el guitarrista Manuel Herrera y el trío Emilia y Pablo. Herrera "presenta un proyecto de guitarra flamenca, fusionando tradición y modernidad con composiciones originales y acompañamiento de flauta y percusión", mientras que Emilia y Pablo llevan por bandera su "música profundamente emocional y libre de fórmulas, que se inspira en referentes como Mercedes Sosa, Violeta Parra o Caetano Veloso".

El jueves 21 de agosto cerrará el festival Ethno Spain, un concierto de jóvenes artistas que, tras una intensa residencia creativa en el Monasterio de Uclés, brindan un "auténtico espectáculo". Este proyecto forma parte de un movimiento global presente en más de 30 países, impulsado por Jeunesses Musicales International.

Iluminación, zona gastronómica...

Los conciertos podrán disfrutarse en las Caballerizas del Monasterio de Uclés junto con una intervención lumínica y artística del espacio. Igualmente, los asistentes dispondrán de una zona gastronómica abierta de 20:00 a 1:00 de la madrugada, generando "una atmósfera nocturna festiva muy cuidada".

Las entradas se podrán adquirir desde cinco euros a través de monasteriodeucles.es, del canal oficial del Corte Inglés o en las taquillas del Monasterio.

Además, también se puede adquirir el abono para acceder a los cuatro conciertos. Y para los que lo deseen, esos días se podrá visitar, además, el Monasterio.