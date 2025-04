"Volver a empezar": el arte íntimo, matérico y esperanzador de Enrique Perezagua cobra vida en Toledo

Al toledano Enrique Perezagua (Sonseca, 1973) le brillan los ojos, que reflejan la emoción del que está a punto de marcar un hito en su trayectoria artística. Y es que el Centro Cultural San Clemente de Toledo acogerá desde este miércoles 10 de abril y hasta el 9 de mayo, con entrada libre, la que es su primera exposición individual: Volver a empezar.

Una muestra compuesta por medio centenar de obras que combinan técnicas como el collage o la acuarela y materiales tan dispares como cartón pluma, papel higiénico, fluorescentes o cinta de carrocero.

"Empecé a prepararla más en serio este verano, aunque siempre me ha gustado pintar", explica a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM el propio Perezagua, licenciado en Ciencias de la Información, actual director de Comunicación Externa y Reputación en Moeve y vicepresidente del Club Conecta, la asociación de periodistas castellanomanchegos en Madrid.

Enrique Perezagua durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. Venancio Martín

"Mi vocación original era hacer Bellas Artes, pero por distintas circunstancias terminé en el periodismo. Siempre dije: 'Ya pintaré yo, haré mis cuadros a mi ritmo'. Y eso hice", cuenta mientras ultima los detalles del montaje de su exposición de debut corazón de la capital toledana.

Durante años, la producción artística de Enrique Perezagua se mantuvo en un plano privado, casi íntimo. Pintaba en casa, acumulaba bocetos, experimentaba con texturas y materiales de manera autodidacta. Hasta que un día, lo que era un refugio personal se convirtió en una necesidad expresiva que pedía espacio, público y mirada compartida. Y así nació Volver a empezar.

Varias de las obras de Perezagua, preparadas para ser expuestas. Venancio Martín

La muestra es el resultado de un proceso artístico largo y libre, acumulado a lo largo de dos décadas, y cuya diversidad técnica es parte de su identidad. "Es una exposición muy heterogénea en cuanto a técnicas, materiales y conceptos. Pero si hay algo que une toda la exposición es la importancia de lo matérico. Me interesa más la textura que la figura. Lo tangible nos ayuda a conectar con el otro", afirma el artista.

Arte como acto de reparación

El título de la exposición no es casual. "Este verano estuve trabajando sobre todo en obras de collage con papeles rotos, y me inspiró mucho la idea de partir de lo que parece un desecho para darle una segunda vida", cuenta Perezagua sobre Volver a empezar.

"Es como una especie de economía circular aplicada al arte. Ese mensaje me motiva: vivimos tiempos en los que mucha gente baja los brazos... Y con esta exposición quiero lanzar un mensaje de esperanza. Tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestros principios, y tirar para adelante. Nadie va a venir a sacarnos de esto: tenemos que salir nosotros", reflexiona el periodista toledano.

La obra "El Caso". Venancio Martín

Muchas de las obras nacen precisamente de esa intención de dar nueva vida a lo que otros descartan.

En una de sus piezas más significativas, titulada El caso, rescata unos fluorescentes encontrados en la calle y los sobrepone a varias portadas del ya extinto periódico homónimo de sucesos, dando luz -simbólicamente- a aquellos crímenes condenados a la oscuridad.

Sobre los puntos de conexión entre su profesión, el periodismo, y su pasión, el arte, añade: "El arte muestra algo muy interior de quien lo crea, y el periodismo, a su manera, también saca a la luz lo que está oculto. Ambos tienen en común ese afán de transmitir, de conectar con el otro".

Una cronología emocional

La muestra está planteada casi como un recorrido vital. Comienza con figuras en blanco y negro que evocan el Neolítico. Sencillas, rotundas, remiten a los menhires o dólmenes que nuestros antepasados colocaban para burlar el tiempo. Luego llegan obras más voluminosas donde el ser humano y la familia se imponen al espacio, y finalmente, collages que cosen los fragmentos como quien repara las grietas que va dejando la vida. El color aparece poco a poco, como un amanecer pausado: añiles, ocres, tonos terrosos que conectan con La Mancha, con el origen.

Hay algo profundamente evocador en esta secuencia. Perezagua no solo construye, también recuerda. Su trabajo es casi arqueológico: escarba en lo que somos, recoge los pedazos y los convierte en arte. Y, en ese sentido, una ciudad milenaria como Toledo es el "lugar perfecto" para exponer. "No creo que haya mejor sitio para volver a empezar", remata Perezagua.

Influencias, diálogo y legado

La silueta de Enrique Perezagua, con la obra "La familia" al fondo. Venancio Martín

Su propuesta creativa está impregnada por la estética del grupo El Paso —Canogar, Saura, Millares, Feito— y por artistas como Tàpies o Zóbel. "Ese tipo de obra matérica me atrapa, me inspira profundamente. Me gusta esa plasticidad que dan los materiales", reconoce. A través de esa influencia, ha construido una mirada propia. "Creo que todo parte de una sensibilidad por expresarte de otra manera".

En este primer paso expositivo, Perezagua no busca deslumbrar, sino compartir. Su obra no impone, invita. Al espectador no se le exige entender, sino sentir. "Vivimos de una manera cada vez más rápida, más fugaz. La información se sucede una tras otra sin poder profundizar. Pero el arte requiere calma, requiere sosiego. Lo bonito es que puedas disfrutar y conectar con lo que el artista está tratando de transmitir".

Información práctica

¿Dónde? Centro Cultural San Clemente (Plaza de Padilla, 2. Toledo)

Centro Cultural San Clemente (Plaza de Padilla, 2. Toledo) ¿Cuándo? Del 10 de abril al 9 de mayo de 2025

Del 10 de abril al 9 de mayo de 2025 ¿En qué horario? Lunes a viernes: de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Sábados: de 12 a 19 horas

Lunes a viernes: de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Sábados: de 12 a 19 horas ¿Quieres saber más? En la página web www.enriqueperezagua.es

La inauguración de Volver a empezar se llevará a cabo este jueves 10 de abril a las 19.00 horas de la tarde en el toledano Centro Cultural San Clemente, dependiente de la Diputación de Toledo, con la presencia del autor y de distintas autoridades.