Así puedes participar con tu relato en el segundo Certamen de Leyendas de Toledo: premios, plazos y requisitos

La Asociación de Libreros "Libre-TO" ha convocado, en colaboración con el Ayuntamiento y dentro del programa de fomento de la lectura "Toledo Lee", la segunda edición del Certamen de Leyendas de Toledo, una más que interesante iniciativa literaria abierta a la participación de todos.

El certamen pretende promover la escritura a partir de las leyendas y secretos de una ciudad tan emblemática y especial como Toledo, cuyas calles y rincones esconden miles de historias.

Los relatos, con una extensión máxima de 1.500 palabras, deberán ser originales e inéditos, de temática toledana y escritos en castellano y envidados en PDF sin el nombre del autor, tal como consta en la convocatoria realizada por la Asociación de Libreros de Toledo.

Cartel de la convocatoria 2025.

Secretos escondidos

"Las calles de Toledo esconden secretos. ¿Te atraves a contarlos?", es el desafío recogido en el cartel de esta segunda edición. Podrán concurrir todos los autores que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad, con obras escritas en castellano y en formato de leyenda original con temática toledana.

Las historias pueden enviarse por correo electrónico a toledolee@toledo.es con los datos identificativos del autor y "CERTAMEN LEYENDAS 2025" en el asunto. Los convocantes insisten en que los trabajos deben ser originales, inéditos y no premiados y entregados en PDF, en los que constará el título pero no el nombre del autor.

El plazo para enviar los relato finaliza a las 23:59 horas del 13 de abril de 2025. Las 10 leyendas ganadoras serán premiadas con un vale de 100 euros cada una y los vales son canjeables en las librerías de la Asociación de Libreros de Toledo.

Publicación

Además, las leyendas ganadoras podrán ser publicadas en la web y redes sociales del Ayuntamiento de Toledo.

Las librerías participantes en esta iniciativa son las siguientes: Merlín, C/ Panamá, 7. Gómez Menor, Avda. Reconquista, 5. Taiga, Travesía Gregorio Ramírez, 2 y Centro Comercial Luz del Tajo. El Greco, Plaza de Holanda, 4. Hojablanca, C/ Martín Gamero, 6. Garabato, C/ Alberche, s/n. Centro Comercial Tiendas G. Astrolabio, Avda. Europa, 18. La Madriguera de Papel, Avda. del Madroño, 6. Centro de periódicos, Buenavista 45. Librería Cascaborra, Santa Fe, 13.