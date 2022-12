Judith Mateo: "Quiero reivindicar la figura de la mujer instrumentista dentro de la industria musical

Con más de un millón de escuchas en Spotify, Judith Mateo se consolida como la única mujer violinista roquera en nuestro país. Es de Cuenca, tiene 28 años y su objetivo en inculcar su registro musical en el mundo actual para que "en un futuro no sea vea ser instrumentista o ser músico como si esa persona fuera un bicho raro". Su música y su imagen se han utilizado para varios programas de Televisión Española, en desfiles de moda para el diseñador José Matteos en Mercedes Benz Fashion Week o en los anuncios para marcas como 'Mahou' y 'Hero'. Actualmente dirige un programa de radio 'El Alma de Judith', en Radio Castilla-La Mancha Media, todos los sábados y domingos.

¿Cómo surge la idea de lanzar el octavo álbum de tu trayectoria musical?

Se acaba de lanzar el primer single adelanto del álbum 'ViolinArte' que se llama 'Hurra Hurra' y en enero se lanza el disco completo. Se complementa de once canciones, la mitad del disco son temas cantados y la otra mitad son instrumentales.

Los temas cantados los he compuesto junto a Chusé Joveny y el resto son míos, a excepción de dos. Estas canciones tratan de reivindicar la figura de la mujer dentro de la industria musical siendo instrumentista, porque no tiene nada que ver ser instrumentista que ser cantante. Parece que la gente esta más acostumbrada a ver a una mujer encima de un escenario cantando que defendiendo un instrumento. Parece que somos marcianos fuera del mundo clásico.

Siempre me he quejado de este factor, al igual que de los inconvenientes que supone ser mujer porque siempre tienes que estar demostrando más, y del mundo de la música porque en este país no tenemos una base musical y las enseñanzas musicales hacen que los niños la aborrezcan.

La enseñanza musical de España siempre la comparo con la de Estados Unidos porque en Estados Unidos tienen la suerte de enseñar música que no solo sea clásica. ¿Por qué no abrir las enseñanzas para que se lo pasen bien? Los niños quizá con un violín lo que no quieren es tocar Mozart. Por eso, también quiero reivindicar que en nuestro país se podría enseñar ese tipo de enseñanzas y además se podría dar a conocer mucho más la música para que los niños se diviertan con ella desde una base y que así en un futuro no sea vea ser instrumentista o ser músico como si esa persona fuera un bicho raro.

¿Cuál es su objetivo con este nuevo álbum?

La música es cultura y desde el siglo XV nuestra finalidad es que el oyente disfrute con nosotros. Yo fui la primera en coger el violín en nuestro país y hacer una versión de rock. Después llegaron más músicos detrás haciendo lo mismo y las medallas se la pusieron a otros en vez de a mi cinco años antes. Siempre ha sido un 'pico y pala' por ser mujer, los hombres lo tienen muchísimo más fácil.

¿Qué expectativa tiene con 'ViolinArte'?

Cuando decidí empezar con el disco yo me encontraba en un momento de la vida en el que quería hacer composiciones propias y me apetecía hacer un disco totalmente diferente a lo que tengo acostumbrado a mis seguidores. Fue lo que me hizo componer el tema 'Hurra Hurra', que significa 'músicas del mundo', y a hacer temas con ritmos más discotequeros. Todo el disco está basado en sintetizadores de los 80 y los 90, un sonido que en lo instrumental es muy importante, en ocasiones, más que la voz.

Para la composición del disco he querido contar con la participación de mujeres porque creo que hay que dar importancia y relevancia a la mujer. Las cantantes españolas con las que he contado quizá no son tan conocidas pero para mí, como artista, creo que son buenas cantantes y me aportan musicalmente.

"Nacer niña en este mundo colleva muchos peligros pero en 'Preciosas chispas' quisimos darle la vuelta"

Con estos temas cantados si que he querido visibilizar el mundo de las niñas. Espero que se le de un poco más de valor a la mujer y contar la problemática que tenemos las mujeres.

¿Qué significado tiene cada una de las canciones cantadas que recoge este álbum?

Uno de los temas se llama 'Preciosas Chispas'. Es un tema que queremos dedicar a las niñas, el día mundial de las niñas es el 11 Octubre fijado por la ONU. Nacer niña en este mundo conlleva muchos peligros pero cuando compusimos la canción quisimos darle la vuelta. Es un tema alegre, muy Disney, lleno de esperanza. Lo ideal sería lanzarlo unas semanas antes de la fecha que la ONU fija como día de las niñas y buscar colaboración con entidades que quieran colaborar. Además, tiene proyección internacional, el Coro de Chicago hay que incluirlo en feat en Spotify y lo moverán en USA.

Otras de las canciones cantadas es 'Un gran cielo' feat. Cecilia Toussaint, un tema del estilo musical de La Oreja de Van Gogh. A través de esta canción se habla sobre la mujeres que, tanto de México como de Centroamérica, emigran para alcanzar el sueño de una vida mejor en el "Gran Cielo" pero que, una vez llegadas a USA, siguen teniendo problemas por el mero hecho de ser mujeres y además emigrantes.

Por otro lado, se encuentra 'La encantá' feat. Patricia Aguilar, un tema muy del estilo de Rozalén. 'La encantá' es una leyenda manchega, al estilo de leyendas mitológicas sobre mujeres que gustaban a los poetas. Hemos querido darle un universo lorquiano a la canción, en la que una joven abandona el hogar para no someterse a la voluntad de su padre, quien la quiere prometer y huye a los campos. La leyenda cuenta que se aparece con la luna llena en la noche San Juan, los campos de cereal y la mística de las agua del entorno de Valdepeñas y Albacete que desde la edad de Bronce alimentan su mitología. El trasfondo es una historia que quiere denunciar los matrimonios de conveniencia forzados en muchas sociedades y reclamar el papel de una mujer emancipada y libre.

Por último, está 'Pecho de cristal' feat. Carolina Padro. Leímos un informe que hablaba de la falta de igualdad y oportunidades para la mujer. Si los avances en igualdad avanzan al ritmo actual, la mujer tardara 200 años en alcanzar la plena igualdad con el hombre --lo que se conoce como techo de cristal--. Son los impedimentos para que la mujer acceda a cargos de responsabilidad profesional obligando a las mujeres a renunciar muchas veces a su sueño.

¿Cuál es su opinión sobre otros géneros musicales?

Es industria musical. Nosotros nos empapamos de lo que se vende al otro lado del charco. Cuando le meten dinero es bueno para todo el mundo porque lo ponen en la radio, en las televisiones y en TikTok. Yo como músico soy más critico y como músico instrumentista muchísimo más.

Me parece más interesante un grupo como The rolling stones porque la guitarra toca una melodía y el bajo otra, es un grupo de música formado. Pero al final todos los estilos suben y bajan.

Ahora de repente parece que el folk se lleva. Las chicas que participaron en Eurovisión han dado otra visión del folk y ahora todo el mundo hace folk, algo que me parece maravilloso porque el folk tiene identidad propia.

¿Tiene algún proyecto futuro en mente?

Seguir con el programa de música 'El Alma de Judith' en Radio de Castilla-La Mancha Media, con el que llevo cinco años. También estoy en otro programa de televisión en el que entrevisto a músicos castellanomanchegos y mi intención también es ir de gira y hacer conciertos. Se están cerrando fechas ahora, con lo cual el disco nuevo es la excusa perfecta para salir a la carretera y pasártelo bien. Yo me lo paso muy bien tocando.

