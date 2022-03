Luto oficial en Talavera de la Reina por la muerte de Julio Mayo Bodas

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha decretado dos días de luto y la bandera municipal ondeará a media asta y con un crespón por la muerte del pintor Julio Mayo Bodas, que falleció este jueves 24 de marzo a los 93 años de edad. El artista era Hijo Predilecto de la ciudad desde 2018 y siete años antes había recibido el Premio Ciudad de Talavera a la Cultura.

La alcaldesa, Tita García Élez, ha trasladado su más sentido pésame a la familia, amigos y allegados de Mayo Bodas, autor en 1973 del gran cuadro que representa la Batalla de Talavera y que se encuentra en la escalera de la Puerta Noble del Ayuntamiento.

Julio Mayo, tal y como ha recordado el Consistorio talaverano mediante una nota de prensa, era "un artista autodidacta que ha dedicado toda su vida a la pintura". "Empezó a pintar a muy temprana edad y en su juventud disfrutaba dibujando acuarelas, haciendo ilustraciones y apuntes de cualquier figura. Su gran talento hizo que desde muy pronto recibiera reconocimientos y premios. Siempre mostró su preferencia por pintar del natural, a pie de calle, en contacto con el público, mostrándose cercano y llegando incluso, tal y como el mismo manifestó en alguna ocasión, a compartir con sus vecinos el proceso de cada cuadro. Entre las diferentes técnicas pictóricas que practicó, siempre manifestó su predilección por el óleo", ha añadido.

"A pesar de no dedicarse profesionalmente al arte, siempre vivió entregado a su arte. Cada momento que no estaba ocupado profesionalmente lo dedicaba a la pintura. La muestra de sus cuadros en múltiples exposiciones y los numerosos premios recibidos a lo largo de su dilatada carrera, consolidaron su fama y consideración, aunque ello no fue obstáculo para compatibilizar sus compromisos con una fructífera carrera docente, gracias a la cual se han formado varias generaciones de artistas locales", finaliza la nota del Ayuntamiento de Talavera.

Sigue los temas que te interesan