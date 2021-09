Blanca Fernández define a los medios como "aliados esenciales" por la igualdad y contra la violencia machista

En este sentido, Blanca Fernández ha dejado claro que "lo que no se ve, no existe y no hace tanto tiempo que los problemas de las mujeres como la brecha de género, la brecha salarial o la infra representación de las mujeres en los ámbitos públicos, simplemente no existían porque no se veían ni se relataban al no tener la percepción de que fuese un problema social y estructural", y en el caso de la violencia machista se empezó a tomar conciencia a raíz de la experiencia personal de Ana Orantes, una víctima que, lamentablemente, fue asesinada, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Una reflexión realizada por Blanca Fernández sobre una problemática que continúa en pleno siglo XXI y que la ha llevado a insistir en la idea de que "lo que no se ve, no existe, y quién mejor que los medios de comunicación para visibilizar el papel de las mujeres" con sus retos, avances, e historias importantes que merecen la pena ser contadas y que deben importar a la población en su conjunto.

Precisamente con esta intención se creó el Premio Periodístico Luis Alberca Lorente por la Igualdad de Género que, entre otras cosas, "nos sirve para visibilizar una figura del periodismo femenino que fue muy importante, pero también para visibilizar el trabajo periodístico que se hace en favor de la igualdad y para visibilizar situaciones injustas" que existen en nuestra sociedad.

En este punto, Blanca Fernández ha reconocido que la desigualdad sigue siendo una realidad, pero también es verdad que se ha avanzado mucho, de ahí que haya lanzado un mensaje de optimismo para continuar en una senda que pasa por "tejer alianzas entre el conjunto de la sociedad, los poderes públicos y los medios de comunicación".

Nuevas categorías

Para contribución en este objetivo, la consejera de Igualdad ha anunciado nuevas categorías en la próxima edición con la intención de consolidar y mejorar este premio periodístico porque "somos conscientes de que no es lo mismo contar una historia en un medio escrito que hacerlo en un formato audiovisual" a la hora de visibilizar la lucha por la igualdad.

Además, Blanca Fernández ha apuntado a la influencia de los discursos políticos de las personalidades públicas. "Es muy importante que no caigamos en la demagogia y en el trazo grueso al decir que ya está todo hecho en materia de igualdad, como sostienen algunas formaciones, porque es una trampa", ha sostenido.

Cabe indicar que el acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor; la delegada de la Junta de Comunidades en la provincia de Ciudad Real, Carmen Olmedo; el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Gonzalo Redondo; la delegada provincial de Igualdad, Manuela Nieto-Márquez; la diputada regional Ana Isabel Abengózar; la directora general del Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha, Carmen Amores; y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, Mar Gómez Torrijos.

Antes de finalizar, Blanca Fernández ha agradecido a las y los 21 profesionales del periodismo que han presentado estos trabajos con "un nivel extraordinario", con una mención especial a las dos premiadas.

Las premiadas

Las galardonadas en esta primera edición del Premio Luisa Alberta Lorente por la Igualdad de Género han sido Mercedes Ros Belmonte y María José Fuenteálamo García Martínez.

Mercedes Ros ha sido merecedora del I Premio Periodístico Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de Género, dotado con 3.000 euros y diploma, por su trabajo televisivo 'Científicas en Castilla-La Mancha', emitido en el programa 'En Profundidad', de CMM Media.

Se trata de un reportaje que muestra el potencial que tienen las mujeres científicas en la región, mujeres que han roto techos de cristal y en el que se ven dos caras contrapuestas: la valía de mujeres preparadas al más alto nivel e inmersas en importantes investigaciones para la salud y la calidad de vida; por otro, el incomprensible machismo que sufren sólo por el hecho de ser mujeres.

Y María José Fuenteálamo se ha llevado el accésit por su artículo 'Ana, de Albacete a Nueva York: la farmacéutica jefa volcada en una vacuna accesible para el COVID-2019', dotado con 1.500 euros y diploma y publicado en El Español. Trabajo que explica la vida de esta albaceteña de Barrax que dirige un equipo de 200 personas que trabajan para conseguir vacunas contra enfermedades infecciosas como el SIDA, el Ébola y ahora el coronavirus con dos objetivos: que sean accesibles y baratas.

Para ambas, la consejera de Igualdad ha tenido palabras de felicitación y agradecimiento porque sus trabajos centrados en investigadoras no solo están de plena actualidad a causa de la pandemia, sino que cumplen con dos funciones importantes: por un lado, denunciar las trabas y los micromachismos que siguen sufriendo las mujeres y, por otro, visibilizar la carrera investigadora de mujeres científicas, tan necesarias a la hora de construir referentes femeninos.

