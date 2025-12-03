Juan Francisco, tras repartir 1.2 millones de euros en premios de Lotería de Navidad: "El 90% se quedó en el pueblo"

El presidente de la peña, Juan Francisco Vázquez, junto a la Administración de Loterías de Esquivias.

A Juan Francisco Vázquez le basta escuchar el murmullo de la gente al entrar en la sede de la peña para saber que se acerca diciembre. En Esquivias, esos días previos al Sorteo de Navidad convierten el local de la Peña Atlética ‘El Quijote’ en un pequeño escenario donde se mezclan ilusión, recuerdos del año pasado y la eterna pregunta: “¿Y si vuelve a tocar?”.

“Aquí la esperanza se respira. La gente entra con una sonrisa distinta, como si todo volviera a ser posible”, resume el presidente, que vivió en 2024 uno de los momentos más intensos de su vida al repartir 1,2 millones de euros entre vecinos, amigos e hinchas colchoneros.

Entre los recuerdos que guarda con más emoción está aquel instante en el que confirmaron que el número de la peña había sido agraciado con un quinto premio. “La gente lloraba, se abrazaba, nos llamaban sin parar. Fue una locura maravillosa. Y luego empezó lo difícil: gestionarlo todo.”

Cómo cambia la vida un premio de la Lotería de Navidad

Él y el tesorero pasaron dos semanas enteras entrando cada día al banco para canjear los décimos poco a poco. “Era interminable, pero mereció la pena. Sabíamos que ayudábamos a mucha gente.”

Para Juanfran, más allá de los números, lo importante es lo que aquel premio supuso. “Hubo quien pudo pagar un bache de la hipoteca, quien se permitió una Navidad más generosa o quien simplemente respiró tranquilo por primera vez en meses.”

En este tipo de participaciones, el diseño está pensado para repartir la suerte al máximo: la peña vendió alrededor de 800 papeletas. “El 90% se quedó en Esquivias, pero también llegó a Málaga y Extremadura. La alegría viajó lejos.”

Premios de la Lotería de Navidad en el pueblo

Fuera de la peña, la otra parte del premio se repartió desde la administración del Paseo de los Álamos, que vendió 450 décimos agraciados. En total, el número dejó 2,7 millones de euros en el municipio, una cifra que convirtió aquella Navidad en una de las más recordadas del pueblo.

Los días previos al sorteo tienen una atmósfera única. “Aquí hay supersticiosos de todo tipo. Uno compra siempre que llueve. Otro viene cada año exactamente el mismo día. Y luego están los que llegan porque han tenido un sueño, como un compañero que apareció ayer diciendo que había soñado con un cuarto premio y se llevó otro décimo”, cuenta entre risas.

Como cada año, el 21 por la tarde y el 22 por la mañana se convierten en un punto crítico: llamadas, prisas, colas inesperadas, dudas de última hora. “La energía cambia. La gente está más nerviosa, más vulnerable, más ilusionada. Es bonito verlo.”

El impacto de la Lotería de Navidad

Lo que más conmueve a Juanfran no es el dinero, sino el efecto comunitario que se genera. “La gente viene a charlar, a preguntar si hemos vendido mucho, a recordar lo que pasó el año pasado. La peña se convierte en un pequeño termómetro del ánimo del pueblo.”

Y este año, aun sin repetir número porque la administración no podía garantizar suficientes décimos, han vendido más que nunca: 780 participaciones. “El día del Pilar ya teníamos 600 colocadas. La gente no ha dejado de creer.”

Cuando le preguntan si piensa que la suerte volverá a pasar por Esquivias, Juanfran vuelve a su frase más repetida. “Ojalá. Ya vimos que puede ocurrir. Nosotros jugamos, esperamos y repartimos. Lo demás… que lo decida el bombo.”