Laura Gadea vuelve a hablar sobre su salida de El Chiringuito y desmiente un bulo sobre su despido

Laura Gadea se ha pronunciado una vez más sobre cómo se produjo su marcha de El Chiringuito. La que fuera colaboradora del espacio de Atresmedia era la encargada de dar voz a los aficionados. Por medio de mensajes en redes sociales, Gadea analizaba las impresiones que había entre los hinchas en plataformas como Twitter y las exponía en directo. Sin embargo, su labor se acabó en 2017 con unas imágenes que dieron mucho que hablar y que, comenzado el 2021, ha tenido que recuperar de nuevo.

Esta vez ha sido en su cuenta de Instagram, donde Laura Gadea ha propuesto un pequeño reto a todos sus followers. Por medio de preguntas en la plataforma, todos aquellos que la siguen día a día podían plantearla diferentes cuestiones sobre su vida y sus gustos. Y El Chiringuito, el programa que la dio a conocer para muchos aficionados al mundo del fútbol, no pudo faltar.

La pregunta que le hicieron fue clara y directa: "¿Te despidieron de El Chiringuito en directo?". Y su respuesta también: "Falso". En mayúsculas y con el punto al final de la palabra. Una incógnita que generaba mucho interés entre los fans del programa y de la propia Gadea y que ya se ha repetido en múltiples ocasiones durante los últimos años.

@Aureal Y tres días después de comentarlo, Pedrerol despide a Laura Gadea... Demasiado ha durado, pero ojo al mal rollito de la escena. 😅 pic.twitter.com/N6qWqrq0NM — Gustavo Acero (@Gustarfox) July 7, 2017

Las imágenes que tanto dieron que hablar se remontan al verano del 2017, cuando El Chiringuito finalizaba una nueva temporada en pantalla. Josep Pedrerol, el presentador del espacio, realizaba el tradicional discurso para decir adiós. Y se acordaba de todos. "Los que estamos, y los que han estado, y los que vuelvan, y los que vengan". Y justo ahí, bajo la atenta mirada de los presentes y de los telespectadores, citaba a una Laura Gadea que estaba junto a su portatil en el plató.

"Laura Gadea, mucha suerte. ¿Has estado bien? ¿Ha merecido la pena?". Ella, con un gesto algo serio, respondía. "Sí, claro, por supuesto". Pero el momento no parecía ni pactado, ni previsto, ni mucho menos cómodos. Las cábalas y teorías sobre lo sucedido se multiplicaron en redes sociales y se comenzó a barajar que Laura Gadea se había enterado en ese mismo momento que no continuaría en el programa la siguiente temporada.

Algo que la propia Gadea se había encargado de desmentir y que, tras su última negativa, ha vuelto a zanjar en pleno 2021. Laura Gadea no fue despedida en directo de El Chiringuito.

¿Una vuelta?

En todo este tiempo también se hablado en redes sociales de un posible regreso al programa. En su cuenta oficial de Instagram, interactuando con todos sus seguidores, descartó completamente esa opción. Cuando planteó a sus followers qué posibilidad había de hacer algo, y cuando le plantearon la opción de regresar al espacio de Josep Pedrero, su respuesta fue un 0% que no dejaba lugar a dudas.

