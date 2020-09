El ridículo de Rafa Hernando: ataca a TVE por "eliminar la bandera de España" y es culpa de UEFA

La realización del partido de la selección española también ha servido para dar pie a la polémica en las redes sociales. En esta ocasión no ha sido protagonista la posición de los jugadores de España durante el himno, si no el marcador del partido ante Ucrania de la Nations League. Rafa Hernando, senador del Partido Popular, ha atacado a TVE porque no salía la bandera del país al lado del nombre y, en lugar de eso, hay un icono con los colores diferentes al rojo y el amarillo.

"¿A quién en RTVE se le ha ocurrido eliminar la bandera de España en el partido de la selección? ¿Creen que así van a remontar audiencia o es estupidez congénita?", se preguntaba el que fuera portavoz del Grupo Popular. De lo que no se daba cuenta Hernando es que la televisión pública española no tiene nada que ver con este asunto ya que es UEFA la que proporciona esta realización.

Todos grafismos, marcadores o rótulos, en definitiva, todo lo que se ve en la retransmisión, vienen dados por la realización de la UEFA, que, además, envía la señal solo con el sonido ambiente. Estos logos se elaboran con los colores que viste la selección que juega en ese partido, por eso España tenía el color rojo y azul en el marcador.

¿A quién en RTVE se le ha ocurrido eliminar la bandera de España en el partido de la selección?



¿Creen q así van a remontar audiencia o es estupidez congénita? pic.twitter.com/qe0j7AOK46 — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) September 6, 2020

Patinazo del senador del Partido Popular que este pasado mes de agosto también era protagonista de otro lapsus. Las redes sociales se llenaron de comentarios de cachondeo en respuesta a su tuit felicitando al Sevilla por su sexta Europa League, aunque para él tenía otro nombre: "Felicidades para el Sevilla y los sevillistas. La sexta recopa. Un gran éxito para ellos, el fútbol español y muy merecido para Julen Lopetegui. Enhorabuena", escribía Hernando.

El meme de la Covid-19

Las redes sociales echaron humo durante el Alemania - España de la Nations League. No por el final trepidante en el que la Selección consiguió el gol del empate en el último minuto, ni por la jugada del tanto de Timo Werner que puso por delante al combinado entrenado por Joachim Low. Todo comenzó con los himnos nacionales de los dos países y un meme con el coronavirus como protagonista que fue manipulado.

Fueron muchas las cuentas que cogieron una imagen captada desde la grada principal del estadio de Stuttgart para tratar de comparar la forma de contener la Covid-19 por un país y por el otro. España sigue acuciando de forma alta la pandemia después de la gran cantidad de rebrotes y de una situación en la capital del país cada vez más grave, mientras que los alemanes ya están pensando incluso en abrir las puertas de sus campos de fútbol.

Hay que contrastar cualquier imagen fija sea cual sea, que ya sabemos lo que pasa pic.twitter.com/O7AwFgkSpn — raul mejias (@rmejia10) September 3, 2020

Cuando saltaron los jugadores al campo, formaron con su habitual pose para las cámaras con la novedad de que mantengan distancia entre ellos y los colegiados. Eso sí, cuando suenan los himnos, los equipos se unen para abrazarse. La imagen que se hizo viral fue en ese justo momento, mientras los alemanes estaban distanciados unos de los otros y, los españoles, abrazados. "Explicación gestión Covid-19", rezaba el meme.

Cabe resaltar la manipulación por el simple hecho de que los dos equipos mantuvieron distancias hasta que comenzaron a sonar los himnos. Es una iniciativa de los organismos del fútbol europeo para concienciar a la población de la necesidad de respetar esta medida. El resto de selecciones lo hacen, incluso las sub21, que también protagonizaron la misma imagen unas horas antes.

[Más información: La verdad del meme viral de la Selección y los casos de coronavirus: Alemania también se abrazó]