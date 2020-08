El troleo del Bayern Munich a Neymar con Maluma de protagonista

La derrota en la final del Champions League no ha sido lo único que ha tenido que soportar Neymar Jr en las últimas horas. Y es que, cuando alguien se pasa toda una edición vacilando a los rivales, al final se puede dar la vuelta y explotar en la cara. Y si no solo los realizas durante la Champions si no que lo llevas a la vida personal como ha hecho el brasileño con el cantante Maluma, pues más todavía.

La vida personal de Neymar suele ser muy agitada y en algunos momentos, por no decir muchos, excede lo que habitualmente suelen ser los hábitos de un jugador de fútbol profesional que solo se preocupa de estar al 100% para rendir en el campo y dar lo máximo para, entre otras cosas, no tener derrotas tan duras como la que sufrió el brasileño frente al Bayern Munich.

El equipo alemán venció por 1-0 en la gran final con gol de Kinsgley Coman y el crack de la canarinha se marchó completamente destrozado de Lisboa sin un trofeo con el que soñaba en su primera final con el PSG. El trabajo en equipo se impuso a la calidad individual, una calidad individual que no brilló especialmente y que se transformó en la pólvora mojada de jugadores como Mbappé, Di María o el propio Neymar.

Tras la derrota, Neymar ha tenido que aguantar algún troleo y alguna burla de aquellos que han querido ajustar cuentas con el jugador del PSG. Por ello, no es de extrañar que tras el partido, el cantante Maluma fuera Trending Topic en redes sociales, porque Maluma y Neymar tienen su propia historia.

El Bayern Munich, con su cuenta de Twitter en español, ha aprovechado para echar más leña al fuego entre el cantante y el futbolista del PSG, subiendo a la red social una foto de la celebración de Champions con una frase de la canción 11PM en clara alusión al jugador derrotado y al artista. Sin duda, un troleo en toda regla: "Cómo hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor".

Cuentan los rumores que entre Neymar y Maluma ha habido una relación un tanto tensa. La actual pareja del brasileño, Natalia Barulich, es la ex del cantante, y esos mismos rumores cuentan que ambos se conocieron en una fiesta privada que el cantante dio para Neymar en uno de sus multitudinarios cumpleaños. Mientras Maluma le animaba la fiesta, el futbolista aprovechó para quitarle la novia. Y ahí se armó el belén.

Después de esta noticia, Maluma sacó una canción llamada Hawaii en la que se habla de una ruptura entre dos personas en la que la chica termina yéndose con otro hombre que, según el protagonista, no la merece. Algo así como lo que podría haber sucedido entre el trío formado por Maluma, Natalia Barulich y Neymar.

Esta historia ha estado coleando durante mucho tiempo sin que nadie arrojase luz al asunto. Y tal ha sido el revuelo que se ha armado que hace unos días, el vestuario del PSG decidió subir un vídeo a las redes sociales cantando esta canción en clara señal de sorna con el cantante. Maluma despareció durante un tiempo, pero terminó volviendo para dar la cara y afirmar que no tiene nada en contra del futbolista y que si su expareja y el jugador del PSG son novios, que les desea lo mejor.

El Bayer Leverkusen se une a la fiesta

Sin embargo, este no ha sido el único troleo que ha recibido el futbolista. Neymar escribía un mensaje en redes sociales para mostrar su tristeza y frustración por la derrota en la final de la Champions y, de paso, felicitar a su rival, el equipo campeón. O eso quería Neymar, ya que en realidad a quien felicitó fue al Bayer, y no al Bayern, lo que provocó que las respuesta del Bayer Leverkusen no se hicieran esperar.

Obrigado, @neymarjr!



No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020

Sin duda, la de ayer fue una noche para olvidar para el brasileño en todos los sentidos. A la dura derrota frente al Bayern Munich que le dejó sin su ansiada Champions para culminar el mega proyecto del PSG se unió un protagonismo en las redes sociales que sin duda no era el deseado para una noche tan dura.

