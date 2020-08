Manolo Lama: "A Mbappé aún le falta para ser un megacrack mundial"

Kylian Mbappé fue uno de los puntos del debate de Tiempo de Juego de la Cadena COPE tras la final de la Champions League en la que el Bayern de Múnich se impuso al PSG en el Estadio Da Luz. El francés no cuajó su mejor encuentro y falló una ocasión cuando los parisinos ya cantaban gol. El hecho de que no fuera determinante en este encuentro dejó opiniones de todos los gustos como la de Manolo Lama.

El narrador de los partidos del Real Madrid y también de esta final de la Champions League en la radio del micrófono azul dio su opinión sobre el crack francés ante la pregunta de que si perder esta oportunidad aumenta sus opciones de fichar por el equipo blanco. "No se sí le acerca o le aleja al Real Madrid, pero lo que tengo claro es que a Mbappé aún le falta. Yo ahora mismo me lo quiero traer, pero los megacracks mundiales son los que dicen: yo gano el partido. Está en periodo de ser un megacrack", sentenció Lama.



"El Bayern es justo vencedor por lo que ha hecho toda la temporada, pero yo no creo que haya sido superior al PSG. Viendo la repetición, el PSG ha tenido más opciones de gol. Al PSG le han fallado los dos de arriba. Hoy Neymar ha estado mal, Mbappé, que ha estado un poco mejor, para mi también ha estado mal. Lo que marca la diferencia es que marquen las ocasiones que han tenido", explicó el también presentador de GOL Televisión.

Ni la victoria, ni la derrota, parece que hubieran cambiado la historia que existe en torno a la llegada del astro galo a la capital de España. Mbappé tiene aún dos años de contrato pero sigue sin renovar, una cuestión que alienta su posible fichaje. El verano de 2021, si la situación sigue igual, será clave. Ahí el jeque puede dar su brazo a torcer para negociar una salida por una cantidad menor antes de que quedase libre en el verano de 2022.

Descartado este año

Florentino Pérez descartó realizar "grandes fichajes este verano" porque, como todo el mundo sabe, "la situación es mala". En un ejemplo de coherencia, el presidente del Real Madrid destacó que "no se puede pedir a los jugadores que se bajen el sueldo y luego hacer fichajes de ese tipo" que implican una gran inversión. Es por ello, que ante la pregunta de fichar a Mbappé, ha repetido que "puede esperar" como otros grandes fichajes.

El jugador también lo confirmó antes de jugar esta fase final de la Champions League. Mbappé habló en el descanso del partido amistoso del conjunto parisino ante el Celtic de Glasgow en los micrófonos de BeIN Sports. "Estoy en PSG, soy parte de este proyecto. De todos modos, estaré aquí la próxima temporada y ganaré tantos trofeos como pueda", declaró el astro vinculado con el Real Madrid.

[Más información: Mbappé, sin Champions, ante su gran decisión: renovar con el PSG o esperar al Real Madrid]