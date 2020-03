La pareja de Callejón, contra los ancianos: "Os pasáis por el forro la cuarentena del Covid-19"

Italia ha sido el país más afectado por la crisis del coronavirus. El país transalpino ha visto cómo las cifras de contagiados superan las 30.000 personas y todavía no han encontrado el pico donde la tendencia comience a disminuir. De momento continúa el confinamiento mientras los servicios sanitarios están desbordados y comienzan a tener que elegir a quién atender.

Los futbolistas no son ajenos a esta situación. Después de que Daniele Rugani se convirtiera en el primer caso de un jugador de la Serie A y poner en cuarentena a toda la Juventus, la mayoría de los equipos se han visto afectados por la crisis del Covid-19 de alguna manera u otra. Ha habido más positivos, el último era su compañero de equipo Blaise Matuidi en la tarde de este martes.

Aún así no todo el mundo está concienciado y esto ha hecho explotar a la pareja del jugador del Nápoles José Callejón. Marta Ponsatí ha explotado contra las personas mayores que siguen saliendo a la calle a pesar del confinamiento.

La publicación de Marta Ponsatí, pareja de José María Callejón, en Instagram Instagram (martaponsatíromero)

"Me parece indignante que mi familia y yo, como tantas otras familias, estemos en casa sin salir en una semana. Mis hijas pequeñas están deseando salir a correr al parque, tomar el sol... y resulta que salgo para ir al supermercado media hora para comprar cosas que nos hacen falta y me encuentro a gente mayor paseando como si nada. ¿Hola? Nosotros lo hacemos por vosotros, para no colapsar la sanidad, ¿y vosotros os lo pasáis por el forro?", escribía en su cuenta de Instagram.

