Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "Hay 'penaltitos' que se pitan para ayudar a algunos equipos"

El FC Barcelona venció al Valencia en el Camp Nou en un partido que tuvo mucha polémica. El encuentro estuvo marcado por una pena máxima pitada a favor del equipo azulgrana sobre Ansu Fati cuando este se disponía a rematar dentro del área pequeña. Gayá llegó por detrás para interceptar el balón y tras tocar el esférico con una gran segada, el delantero del equipo culé se fue al suelo. Gil Manzano no dudó y decretó la pena máxima.

Esta polémica decisión que permitía al Barça consumar su remontada frente a los de Bordalás se puso a debate en el programa de este lunes de La Tribu de Radio MARCA. Uno de los más críticos con el penalti en la tertulia dirigida por Javi Amaro fue Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU y Jefe de Deportes de EL ESPAÑOL.

Calabrés criticó duramente la decisión del colegiado y además repasó algunas de sus decisiones más polémicas de los últimos tiempos: "Gil Manzano pita ese penalti ayer para que el Barça siga en la pelea por La Liga porque si no no le da para pelear por ella. No considero rival al Barça rival del Real Madrid y del Atlético por la lucha por el título, pero hay que mantenerlo ahí. Para mí la pelea va a estar entre Madrid y Atleti, son los dos grandes favoritos. Tampoco a la Real, que por mucho mérito que tiene demasiado es donde está".

"Ese 'penaltito' de Gil Manzano me recuerda a que... Gil Manzano es el que le pitó tres penaltis al Real Madrid en Mestalla. Pero es que Gil Manzano es el que no pita el otro día el penalti de Albiol sobre Nacho. Son cositas".

@JorgeCalabres estalla en #LaTribu cuando le preguntan sobre el penalti de ayer



"Hay detallitos... penaltis que se pitan en situaciones concretas a determinados equipos"



"Recordemos que el Real Madrid pierde el año pasado LaLiga con un penalti que NO es de Militao" pic.twitter.com/2PocWylCie — Radio MARCA (@RadioMARCA) October 18, 2021

Jorge insistía en este tipo de decisiones que pueden marcar un campeonato, como sucedió el pasado curso con el penalti pitado a Militao frente al Sevilla que pudo cambiar el signo de La Liga: "Hay detallitos, penaltis que se pitan en situaciones concretas para ayudar a algunos equipos. Recordemos que el Real Madrid pierde el año pasado La Liga con un penalti que no es de Militao".

Situación en Champions

Además, el Jefe de Deportes de EL ESPAÑOL analizó el próximo compromiso de los blancos, el duelo de Champions contra el Shakhtar: "Es un partido difícil, hay que tener en cuenta el rival, el viaje, la experiencia del año pasado... pero el Real Madrid tiene que ganar y tiene que dar mejor imagen que la que ha dado en los últimos partidos sobre todo porque te viene un Clásico, un Barça - Real Madrid en este caso y tienes que llegar con confianza".

"Es lo malo también que le ha pasado al Real Madrid de tener este bajón justo antes de este parón. Eso no se puede revertir en tres días, pero Ancelotti ha tenido tiempo para aclarar ideas e intentar mejorar lo que se vio en los últimos partidos. El Real Madrid no corre peligro en el grupo. Al Real Madrid no le pueden eliminar en este grupo. Si peligras en este grupo...".

Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Marcelo, Ferland Mendy, Toni Kroos y Carlo Ancelotti, durante un entrenamiento con el Real Madrid Real Madrid

"El Real Madrid mereció más contra el Sheriff. Lo tenía que haber ganado, eso lo tenemos todos claro, pero no hizo un partido horrendo en ataque. Creó oportunidades, pero le faltó definición. Si lo juegas 100 veces ese partido lo ganas 99".

Por último, Calabrés reiteró su idea sobre lo que dará de sí el campeonato liguero e hizo una predicción: "El Real Madrid y el Atleti van a pelear La Liga, el Sevilla no. A lo mejor dentro de unos años los dos grandes de España vuelven a ser Real Madrid y Atleti con el Barça a bastante diferencia". El programa finalizó con la elección de los candidatos de los contertulios para el Balón de Oro. El director de EL BERNABÉU se quedó con Benzema (3 puntos), Jorginho (2 puntos) y Lewandowski (1 punto).

