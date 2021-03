Isaac Fouto: "Si yo estoy en el campo, pito penalti sobre Sergio Ramos"

Isaac Fouto ha sido el invitado estrella del cuarto programa de El Bunker CF. El periodista ha hablado sobre las últimas polémicas arbitrales y ha afirmado que el penalti de Marcone sobre Sergio Ramos debió ser pitado. Además, también ha destacado el nombre de Casemiro como el de un futbolista muy respetuoso con el cuerpo arbitral y al que también respetan los colegiados.

Penalti a Ramos

"Si yo estoy en el campo, pito penalti sobre Ramos. Me parece una expulsión clara. Es una jugada clara, agarrón cuando va a rematar. Si estoy en el VAR, le llamo. No veo que Ramos haga falta. Igual sí forcejean, pero es el jugador del Elche el que agarra a Ramos y le impide rematar. Yo creo que se ve claro".

Error del VAR

"Esto puede contar como error del VAR, igual que aquel famoso de Vinicius".

Polémica con los agarrones

"Es verdad que en el tema de los agarrones, el VAR no se suele meter. De los pocos que se ha metido fue el de Ramos en El Clásico".

Penaltis no pitados

"¿Qué ha habido penaltis a favor del Real Madrid desde entonces? Pues sí. Para mi este de Ramos ante el Elche, no admite dudas. Pero también os digo que en la siguiente, el de Carrillo, también es penalti".

El VAR es un apoyo

"Con el VAR hay un encontronazo. Están los que piensan que entra poco y los que piensan que entra demasiado. Hay gente que está en contra con jugadas como esta. Puedes cometer errores. El árbitro en esta jugada pita falta de Ramos, es una jugada que está juzgada por el árbitro, para mí mal juzgada. Hay veces que le echamos la culpa al VAR, pero el VAR es un apoyo, es un asistente, no puede obligar, el VAR no arbitra, arbitra el árbitro principal".

Penalti no pitado a favor del Real Madrid

Mano de Felipe en el Derbi

"Para Hernández Hernández, la mano de Felipe no es antinatural. Si la mano llega a estar arriba, penalti, clarísimo. Pero está abajo. Tú cuando saltas, no saltas con el brazo abajo, pegado, entonces al caer... Es diferente. La jugada del Atlético el otro día es muy difícil".

En Europa no se pita

"La mano de Felipe, en Europa no la van a pitar. Olvidaros. ¿Perjudicado el Madrid? Pues igual sí. Pero os voy a adelantar una noticia, de aquí a final de temporada va a haber un error arbitral a favor del Real Madrid que va a movilizar a toda la caverna atlética, barcelonista... Y ojo que hay un Clásico en el que hay mucho en juego".

Penalti de Bono a Canales

"Es penalti. ¿Por qué dice la gente que no es penalti? Porque no se saben el reglamento. Primero toca Canales, después toca el portero un poco, pero luego le agarra al jugador. La pelota está en juego, si Bono no agarra a Canales, Canales llega al balón. Que toque el balón no tiene nada que ver. Es una jugada gris, pero en el campo es una jugada de penalti".

Roja a Djené

"El otro día a Djené le sacaron roja y le metieron dos partidos y toca balón. Es que toca balón, pero es una roja clarísima por la entrada".

Solución para el VAR

"Yo creo que sería una buena solución que en el VAR siempre estuviesen los mismos cuatro o cinco árbitros, porque así habría más unidad de criterios".

Los clubes y los árbitros más 'odiados'

"Todos los equipos tienen su 'x' en los árbitros. Todos tienen su lista de 'este no me gusta'".

Casemiro conduce el balón, en el Real Madrid - Elche de La Liga LaLiga

Casemiro, un ejemplo

"Casemiro es un jugador muy respetuoso con los árbitros. Se sabe el informe de todos los árbitros antes de cada partido, siempre les llama por su nombre. Es un tío muy respetado por el cuerpo arbitral. De hecho, se le perdonan tarjetas porque es un jugador muy respetuoso. En cambio, pitar a Diego Costa era insufrible".

El test

- La llamada de Florentino Pérez a Rubiales fue...

"Sacada de contexto".

- Tu etapa en Punto Pelota fue...

"La recuerdo con mucho cariño, yo me lo pasé muy bien. Fue la primera vez que hice tele. Fue un programa rompedor".

- El Madrid ante el Atalanta...

"Va a pasar. La Champions es la competición del Real Madrid"

- La Liga la va a ganar...

"El Atlético de Madrid. Esta Liga es del Atlético de Madrid"

- Si volvieras a nacer, te gustaría ser árbitro, actor porno o periodista deportivo...

"Actor porno, esta es fácil".

