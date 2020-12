Cristóbal Soria, eufórico, provoca al Real Madrid: "Vais a ganar la Copa de la UEFA"

La derrota del Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk, además de complicar las cosas a los de Zinedine Zidane, ha provocado un sinfín de reacciones tanto en las tertulias deportivas como en las redes sociales. Y, como no podía ser de otra manera, Cristóbal Soria se ha sumado con uno de sus habituales vídeos en los que está eufórico en cada derrota del equipo blanco.

A grito pelado, Soria ha querido mandar su particular mensaje al Real Madrid y a sus aficionados. Con ironía, les invita a seguirle en el camino de la Europa League (o la Copa del UEFA, como él la llama) dando a entender que ya ve eliminados a los blancos y quedando terceros en la fase de grupos de la Champions.

Hasta con una de sus réplicas de la Europa League, de las que ha ganado el Sevilla, se mofa de la situación actual del equipo madridista. "Hacedle caso al tío Soria", dice sacando pecho.

Aquí os traigo la Copa del real de madrid para la presente temporada... pic.twitter.com/aqsERE3KCK — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) December 1, 2020

El mensaje de Cristóbal Soria

"Tranquilo todo el mundo, mucha tranquilidad, que no me digáis que yo soy antinosequé o antinosecuantos. Que aquí está el tío Soria que se ofrece para llevar a los del Madrid por Europa, por la Copa de la UEFA. Que ya sabéis que yo he ganado unas cuantas Copas de la UEFA y yo os llevo por los campos de Dios para deciros lo que tenéis que hacer".

Un copo de nieve en la cámara que inmortalizó uno de los goles del Shakhtar Donetsk al Real Madrid en Kiev REUTERS

La 'copa' del Real Madrid

"¡Olé! Mira lo que he traído. Esta es la Copa de la UEFA de los del Real de Madrid. Esta es la que vais a ganar y os la traigo yo aquí ya que yo de estas he ganado ya unas pocas. Hacedle caso al tío Soria, que se ofrece para llevar a los del Real de Madrid por esos campos de Dios y deciros como se hacen las cosas".

Tiene también para Zidane

"Con la Copa de la UEFA. Qué cosa más grande. Mi Zizou entrenador, hijo. Ay, ay, ay. Mucho ánimo señores, mucho ánimo".

[Más información: Pedrerol: "No pueden echar a Zidane, se ha ganado el derecho a decidir cuándo se va"]