Pedrerol: "No pueden echar a Zidane, se ha ganado el derecho a decidir cuándo se va"

"No voy a dimitir", ha dicho Zinedine Zidane en rueda de prensa. El entrenador francés es el principal señalado por la última derrota ante el Shakhtar Donetsk, pero sobre todo por no haber dado todavía con la tecla para levantar a su vestuario después de un comienzo de temporada con más sombras que luces.

El Real Madrid cayó contra el Shakhtar Donetsk y Zidane fue preguntado en rueda de prensa por si pensaba dimitir. El técnico francés contestó que no y en El Chiringuito, Josep Pedrerol ha comenzado el programa hablando sobre ello. El periodista ha asegurado que Florentino Pérez no puede destituirle.

Pedrerol ha afirmado que Zizou se ha ganado el derecho a decidir su futuro, pero también le ha invitado a demostrar su madridismo dando un paso a un lado si no se ve capaz de dar un giro a la actual dinámica. "¿Y ahora qué?", se ha preguntado una y otra vez el catalán, quien lanzaba la pregunta al técnico merengue: "¿Cuál es el problema?".

"Que ZIDANE DIMITA si NO se ve CAPAZ".



¿Y ahora qué?

"¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Zidane, ¿y ahora qué? No es un problema de juego, no es un problema de Zidane, no es un problema de actitud. ¿Cuál es el problema?".

En duda el método

"¿Entrena este Real Madrid? ¿Entrena tácticamente este Real Madrid? ¿Estudia al rival? ¿O todos son buenas palabras? Todos juntos, vamos a pelar, juntos hasta el final... ¡Ya no cuela!".

No pueden echar a Zidane

"Llega cualquiera y te pinta la cara. Los chavalines del Shakhtar Donetsk te han pintado la cara hoy. ¿Y ahora qué?, vuelvo a preguntarme. Florentino, ¿y ahora qué? Aguantar, toca aguantar. Zidane se ha ganado el derecho a decidir cuándo se va. No se le puede echar. Que dimita Zidane, que dimita si cree que no es capaz. Si cree que el discurso ya no llega a los jugadores, que dimita".

Zidane, profesional

"Zidane ha demostrado que es un tipo que es un profesional. Ha dejado y perdonado un año en el Madrid Perdonó un año. Zidane no se agarra al sillón. Seguro que no. Es un buen momento para conocerle bien, para conocer y valorar su madridismo. Pero Florentino, no le puedes echar, se ha ganado el decidir".

