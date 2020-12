Zidane, en la cuerda floja: se le acaba el crédito y su continuidad en el Real Madrid está en peligro

El futuro de Zinedine Zidane está en el aire. La derrota contra el Shakhtar ha dejado profundas heridas abiertas en el Real Madrid. El equipo blanco cayó en Kiev solo tres días después de perder en casa ante el Alavés en La Liga y el técnico francés ya no es intocable.

El runrún alrededor de un relevo en el banquillo del Real Madrid lleva acompañando a Zidane en las últimas semanas. Sin embargo, es la primera vez que ese escenario se contempla como una posibilidad a corto plazo. La victoria del Inter ante el Borussia Mönchengladbach alivia en parte el dolor, pero independientemente de ello el técnico francés se juega su futuro en los próximos 10 días.

En ese espacio de tiempo el Real Madrid visitará al Sevilla y recibirá al Borussia y al Atlético de Madrid. Tres partidos que marcarán la temporada blanca. Aún clasificándose para octavos de la Champions, si no se ganan los dos encuentros de Liga el puesto de Zidane correrá peligro.

El Real Madrid acumula 5 derrotas en lo que va de temporada, es decir 15 partidos. O sea que el conjunto blanco pierde el 33% de sus enfrentamientos. Una estadística que ha encendido las alarmas y que puede traer consecuencias en caso de que la situación no se revierta a corto plazo.

El palmarés siempre ha sido el mejor aliado de Zidane, pero una debacle europea o dos nuevos pinchazos en La Liga no habría historia que lo aguantara. El crédito del francés se agota y, es que más allá de sus decisiones y del juego del equipo, preocupa el escaso espíritu que muestra la plantilla ante las condiciones adversas.

La fragilidad de este Real Madrid quedó demostrada en Kiev. Un gol del Shakhtar fue suficiente para que el equipo se viniera abajo como un castillo de naipes. Más allá de las soluciones tácticas de Zidane, el hecho más llamativo fue la nula capacidad de reacción y que el conjunto ucraniano no pasó en ningún momento apuros por mantener su ventaja en el marcador.

Pochettino y Raúl

Si se pierde contra el Barcelona, el Atlético o el City, puede ser motivo de planificación, pero en el Real Madrid no creen que sea una cuestión de plantilla. Los resultados les dan la razón, ya que se ganó El Clásico o el doble enfrentamiento contra el Inter. Por tanto, el problema es más futbolístico y, sobre todo, de motivación.

Con Zidane en el alambre, las opciones en caso de desastre en la Champions o en La Liga siguen siendo solo dos: Mauricio Pochettino y Raúl González. El argentino está en paro tras su exitosa etapa en el Tottenham y el excapitán está a los mandos del Castilla donde marcha cuarto de su grupo en Segunda B.

En el Real Madrid, por ahora, se sigue esperando que Zidane pueda dar la vuelta a la situación en los próximos 10 días. Eso sí, el crédito no es eterno para nadie y tampoco lo es para el francés. 'Zizou' afirmó tras la derrota ante el Shakhtar que no piensa dimitir, pero en el club blanco saben que será el primero en dar un paso al lado si el Real Madrid no pasa la fase de grupos de la Champions por primera vez en su historia.

