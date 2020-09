"Bale se ha convertido en una caricatura"

La actualidad del Real Madrid pasa esta semana por el regreso al trabajo y también por el mercado de fichajes. Con las operaciones de James Rodríguez y Mariano Díaz encarriladas, la que sigue estancada es la de Gareth Bale. El galés no da su brazo a torcer y no saldrá del club ante la falta de ofertas. Álvaro Benito, en El Larguero de la Cadena SER, ha analizado la situación y se ha mostrado muy reacio con la actitud del extremo británico.

"Si yo me pusiera en la piel de Bale, yo me iría a jugar, por mucho que tenga una Guerra Fría con el club y que él seguramente se sentirá maltratado. Está desaprovechando sus mejores años de fútbol y no estamos hablando de un cualquiera. Cuando un entrenador no utiliza a un elemento como Bale es por algo, pero ningún entrenador se va a tirar piedras contra su propio tejado", concretó en el programa de este lunes.

Benito lo achaca a su forma de ser. "Es un problema de personalidad, de ambición y de pasión por una profesión.Aquí nadie dice nada y entonces estamos disparando al aire. Para mí un futbolista de este nivel es una empresa, y a él el departamento de márketing nunca le ha funcionado bien. Tiene un potencial enorme, pero lo que transmite de puertas para afuera es que le da igual todo. Se está convirtiendo en una caricatura, pero es un jugador que ha estado entre los mejores del mundo muchos años. Tiene pinta que la carrera de Gareth Bale se va a recordar más por estas cosas que por lo bueno que ha hecho en el campo", sentenció el también comentarista en Movistar+.

En el mismo programa durante el mes de agosto, Predrag Mijatovic apuntó en la misma dirección que Benito. "Zidane no cuenta con él. El Madrid ha ganado La Liga prácticamente sin Bale. Esos dos años de contrato serán incómodos, pero el Madrid puede funcionar sin el galés, es un hecho", expresó el exjugador y leyenda del club blanco después de ser el héroe de La Séptima.

Su situación

Su situación está marcada por el hecho de que tiene contrato aún para dos temporadas más con vigencia. Gareth Bale está obcecado en seguir perteneciendo a la institución blanca y tiene intención de estar hasta 2022 ante la falta de ofertas que le seduzcan. Ni cedido, ni en venta. No hay equipo en el planeta que se plantee ficharle, al menos que se lo haya hecho llegar a las oficinas de Stellar Group. Desde la opción de China y sin el cambio de dueño en el Newcastle, con Mourinho tentando pero sin tener dinero para volver a verlo con la camiseta del Tottenham, no ha habido una posibilidad clara.

