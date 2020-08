"El Real Madrid puede funcionar sin Bale"

El 'Caso Bale' fue parte fundamental de las tertulias de este pasado jueves después de que Zinedine Zidane explicara en rueda de prensa su ausencia en la convocatoria del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City. El jugador del Real Madrid decidió no viajar al conocer que no iba a jugar y eso ha levantado muchas ampollas.

Una de esas tertulias fue la de El Larguero de la Cadena SER, donde, además de analizar qué jugadores veían en el once del técnico francés, se habló sobre el profesionalismo del jugador galés. Allí estaba una estrella y leyenda del Real Madrid como Predrag Mijatovic. El exdelantero señaló al extremo como un jugador que no alteraría deportivamente a la entidad a pesar de que siga sin salir

"Zidane no cuenta con él. El Madrid ha ganado La Liga prácticamente sin Bale. Esos dos años de contrato serán incómodos, pero el Madrid puede funcionar sin el galés, es un hecho", explicó sobre la ausencia del jugador británico este viernes en Manchester.

️ ️ PEDJA MIJATOVIC en @ElLarguero



"Más claro imposible. Zidane no cuenta con Bale. El Madrid ha ganado LaLiga prácticamente sin Bale. Esos dos años de contrato de Bale serán incómodos, pero el Madrid puede funcionar sin Bale, es un hecho"https://t.co/rGt6fzI9xq — El Larguero (@ellarguero) August 6, 2020

Centrándose en el partido, Mijatovic cree en las opciones de los blancos. "Tengo muchas ganas de ver el partido. Creo que todo es posible. El Real Madrid ha vuelto muy bien tras el confinamiento. Si hay algún equipo que puede hacer una gran remontada es el Real Madrid. No será fácil. El Manchester City seguramente estará muy motivado para hacer algo importante en la Champions", argumentó el colaborador de la Cadena SER.

Pedja Mijatovic en los estudios de la Cadena SER Twitter (@ElLarguero)

El héroe de la Séptima sabe perfectamente cómo es ese espíritu de las noches europeas del Real Madrid, por lo que es una voz autorizada para amedrentar al equipo de Pep Guardiola. A pesar de la calidad de los ingleses, Mijatovic apuesta por esa historia del club como gran adalid para confiar en la remontada y que los blancos se metan en la fase final de Lisboa.

Más voces

Álvaro Benito también dio su punto de vista sobre la situación de Bale. "Estoy alucinando un poco con el paso que ha tomado la situación. Zidane le está enseñando la puerta de salida a Gareth Bale. Creo que Bale tiene que irse. Llamadme loco pero si yo estoy en la situación de Bale me importaría un pito el dinero con todo lo que tendría en el banco. Está dañando mucho su imagen, está siendo el hazmerreír", explicaba el también comentarista de Movistar+.

@AlvaroBenitoV, en @ElLarguero



"Bale tiene que irse. Llamadme loco, pero si estoy en la situación de Bale me importaría un pito el dinero, hay cosas más importantes. La imagen que está dando le está dañando mucho, está siendo el hazmerreír prácticamente" pic.twitter.com/GyuENMHhHz — El Larguero (@ellarguero) August 7, 2020

De cara al partido, esgrimió un análisis táctico: "Espero a un City corriendo muy pocos riesgos a la hora de construir los ataques. En el Bernabéu creo que se vio al equipo más vertical de Guardiola. El Real Madrid necesita velocidad mañana y ser muy agresivo en la presión". También hizo su apuesta sobre el once. "A mí la pareja Varane-Militao me da garantías, pero Ramos es insustituible. La mejor versión de Varane la vemos con Sergio al lado. Pero para esto has fichado a Militao. Yo espero a cuatro centrocampistas de inicio con Valverde, Kroos, Modric y Casemiro", comentó el también canterano blanco.

[Más información: Pedrerol le pide perdón a Zidane por el 'Caso Bale']