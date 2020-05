Gatti: "Florentino Pérez me hizo darme cuenta de que podía haber muerto"

'El Loco' Gatti reapareció en el plató de El Chiringuito de Jugones después de superar el coronavirus. El argentino dio el susto el pasado mes de marzo. Su hijo fue el encargado de revelar que el mítico portero había sido hospitalizado en la capital española.

Once días después, ya en abril, Gatti recibió el alta médica tras superar el Covid-19. Pero no ha sido hasta ahora, una vez El Chiringuito ha regresado a su famoso plató, cuando el exfutbolista ha reaparecido para alegría de todos los seguidores del programa y amantes del deporte.

Gatti comentó que estuvo "cerca de morir", pero que pese a ello no tuvo "nunca" dolor. Tal vez es por esto por lo que no quería tomarse la medicación: "Cogía las pastillas y las tiraba. Las enfermeras se daban cuenta".

Cerca de la muerte

"Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir".

◘ "Sentía que me moría estando en el hospital".



◘◘ El regreso de #GATTI a @elchiringuitotv tras superar el Coronavirus. ¡Vente a MEGA! #ChiringuitoGatti pic.twitter.com/A0khlVaF6N — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 14, 2020

Llamada de Florentino Pérez

"Florentino me llamó y me dijo que casi me voy de este mundo. Estabas para morir 'Loco'. Ahí me lo creí porque yo nunca sentí nada. Cuando me lo decían los médicos, dudaba, pero cuando me llamo el jefe -Florentino-, ahí me di cuenta que pude morir. Yo me quería ir, firmé para poder irme bajo mi voluntad. Mi hijo llamó entonces a Florentino y me dijo que me quedase".

Ingreso

"Me metieron porque me lo dijo mi hijo Luca. Fui a que me revisaran y me dijeron que me tenía que quedar ingresado. Firmé el papel haciéndome responsable e iba a coger un taxi".

Sin dolor

"Esto no es un chiste. Es grave. Estar encerrado tanto tiempo te vuelves loco. Yo nunca tuve dolor. Sigo siendo el mismo, pero esto te tranquiliza más".

Habitación

"Cogía las pastillas y las tiraba. Las enfermeras se daban cuenta. Mi compañero me vio comer mandarinas y se enganchó. Creo que me curaron las mandarinas -risas-".

Una imagen de su experiencia

"Cuando me dijeron que me tenía que quedar ingresado".

Miedo

"Cuando te atrapa el miedo te hace mucho más débil. Alguna gente me esquivaba y se apartan. Esto no es un chiste. Es grave. Estar encerrado tanto tiempo te vuelves loco".

[Más información - Gatti, positivo por coronavirus: ingresado en Madrid tras sufrir una grave neumonía]