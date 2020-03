El accidente de Cristóbal Soria que casi le cuesta la vida: "Gracias a Dios ese no era mi día"

Cristóbal Soria ha protagonizado el susto de la semana. El conocido tertuliano de El Chiringuito contó este jueves el accidente que sufrió el día anterior y que casi le cuesta la vida. Ocurrió en la carretera A-381 (La Ruta del Toro) tras una avería de su coche.

Cuando la grúa estaba recogiendo su coche, él se cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el asfalto. Un coche la pasó "a centímetros" de su cabeza, tal y como él mismo se lo contó a Josep Pedrerol durante el programa.

"Mi coche tuvo una avería. Me puse en el arcén en la autovía Jerez - Los Barrios y llamé al seguro para pedir una grúa y un taxi, que necesitaba estar en Madrid", contó.

◘ "A partir del año que viene celebraré mi cumpleaños también el 4 de marzo"



◘ @cristobalsoria nos cuenta el mayor susto de su vida en #ChiringuitoSoria pic.twitter.com/g16P7DgIbi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 6, 2020

"El gruista llega y pone su grúa delante de mi coche. Pone el cable con el gancho debajo de mi coche para subirlo a la grúa y me pide que me suba para mantener el volante recto. Al bajarme del coche me resbalé, caí para atrás, me di un porrazo fuerte en la espalda con la grúa y me caí de cabeza contra el asfalto... y de ahí la herida y los puntos que tengo", añadió con sus visibles heridas 'de guerra'.

"Lo que ma pasa hoy todo el día es el zumbido de un coche que pasó a 20 ó 30 centímetros de mí... Me perdonó la vida. Gracias a Dios ese no era mi día. A partir del año que viene celebraré el 4 de marzo como mi cumpleaños", confesó.

"Estoy más tranquilo pero jodido. Estoy mal. Pasé una noche regular y hoy en frío estoy peor que en caliente. Tengo el cuerpo dolorido y la cabeza me va a explotar", concluyó.

[Más información: Cristóbal Soria, indignado con el resultado de El Clásico: "El fútbol a veces es muy injusto"]