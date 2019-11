Valdano contesta a Marcelo tras la polémica: "Interpretó mal la broma"

Valdano habló para el micrófono de El Transistor de Onda Cero, donde opinó sobre las palabras de Marcelo en The Players Tribune, donde relataba un episodio de ansiedad que vivió antes del partido de Kiev de la final de la Champions League frente al Liverpool.

El lateral brasileño habló en esa carta sobre el comentario de Valdano, quien le relacionaba con Salah, jugador del Liverpool. "Creo que Marcelo debería comprar un póster de Mohamed Salah, ponerlo en su pared y rezar por él todas las noches", afirmó el argentino, exjugador del Real Madrid.

Respuesta de Marcelo

"Después de 12 años y 3 trofeos de la Champions, me faltó el respeto de esta manera en la televisión en vivo. Este comentario estaba destinado a hundirme. Pero me dio mucha motivación", seguía comentando Marcelo en su comunicado, haciendo referencia a Valdano.

Marcelo. EFE

Ahora, el argentino, quien estuviese en la directiva del Madrid y fuese jugador del mismo, respondió en El Transistor: "Me sorprendieron las palabras de Marcelo. Yo le hice un elogio y una broma. El interpretó mal la broma. No hay ninguna intención. Creo que no escuchó toda la frase".

Expectativas sobre Hazard

Valdano no ha querido pasar de largo el partido contra el Betis de este sábado, donde habló expresamente del nuevo fichaje estrella del Real Madrid, Eden Hazard, y lo que espera que este pueda dar al conjunto blanco.

"De Hazard esperas que te gane un partido de la nada. Lo importante es que mejore físicamente", declaraba el argentino en la radio sobre el belga, quien todavía no ha encontrado un buen ritmo de juego en el Madrid.

[Más información: Sergio Ramos sobre el penalti no señalado: "Yo veo que el balón le da en la mano a Feddal"]