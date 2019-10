Pedrerol cree insuficiente la victoria: "El madridismo no tiene mentalidad de equipo pequeño"

El Real Madrid se ha llevado una vital victoria en Champions League ante el Galatasaray. Los de Zinedine Zidane se la jugaban este martes y han conseguido los tres puntos a pesar de haber vencido por la mínima gracias al solitario gol de Toni Kroos. Josep Pedrerol considera que este triunfo no es suficiente para el madridismo y que el aficionado blanco no quiere que "su equipo esté pidiendo la hora".

"Un madridista quiere no sufrir para pasar de la primera fase, no hacer el ridículo contra el Mallorca, que el equipo juegue a algo, que el entrenador ponga a aquellos que se lo merecen, aspirar a algo y no pasearse por lo campos como hizo la temporada pasada", manifestó el presentador en El Chiringuito.

Por ello, Pedrerol señala que "no hay campaña contra Zidane" sino un deseo de los madridistas de mejorar la imagen del club. "El madridismo no se conforma con un 0-1 ya está acostumbrado a cosas grandes porque sino sería un aficionado de un equipo con mentalidad de pequeñito. "El aficionado madridista no tiene mentalidad de equipo pequeño", afirmó.

También opinó acerca de la buena actuación de Thibaut Courtois ante el Galatasaray y las críticas que ha suscitado en las últimas semanas: "El Real Madrid a lo mejor tiene portero. Hasta hoy, había recogido más goles de la portería que paradas había hecho. Hoy ha hecho un buen partido".

