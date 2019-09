Jorge Calabrés: "Griezmann ya se puede ir despidiendo del Barça la próxima temporada"

El Barcelona está pasando por un mal momento. El último dardo de Gerard Piqué a la directiva del conjunto azulgrana ha empeorado la situación y les ha colocado en el punto de mira. Jorge Calabrés, periodista deportivo y director de EL BERNABÉU, ha valorado la actualidad en El Golazo de GOL. También ha analizado otros temas como el estado de forma de Eden Hazard o las palabras de Simeone.

Once del Madrid

"El Real Madrid saldrá a jugar con una mezcla de rotaciones y el equipo titular. Va a hacer variaciones en cuanto al once que se colocó en el Wanda Metropolitano".

Amistad entre Neymar y Mbappé

"No se han llevado nunca mal. Hubo un momento que Mbappé tenia celos de Neymar. Yo creo que se necesitan mutuamente. Mbappé necesita a Neymar para estar en la lucha de Balón de Oro y en Champions League para llegar lejos. Por su parte, Neymar necesita volver a ser top y dar el nivel que dio en el Barcelona. Se trata de una relación de conveniencia. Ya se verá en las rondas decisivas de Champions".

Palabras del Piqué

"Lo que está haciendo con las declaraciones es dar la razón a este artículo de que la plantilla del Barcelona se ha apoderado del club. Tema Griezmann, tema Valverde y su destitución... Al final es un club secuestrado por los jugadores y lo que hace es amenazar al club con esas palabras. Griezmann que se vaya despidiendo del Barcelona la próxima temporada".

Quejas de Simeone en el derbi

"No se sabe lo que dice. Simeone se va a chivar para buscar la expulsión. Diego Costa siempre está por ahí y quiere ser el protagonista y no tiene nada que ver. El Atlético de Madrid no es el equipo que debería quejarse de los árbitros. No tiene razón ninguna en esto. Es una acción más en un derbi donde no brilló el fútbol".

"No es un gesto deportivo. No tiene por qué acercarse al árbitro y ha ido a presionar en el mejor de los casos. En el caso de que Sergio no haya dicho eso, está mintiendo para buscar la expulsión del rival. Eso está muy mal visto por los jugadores y no es de buen compañero. Está dentro de la obra de teatro que suele hacer Simeone".

Estado de forma de Hazard

"Ha salido de una lesión. No está sino al 70 o 80%. Hazard tiene que dar más. El Real Madrid espera más. No obstante, acaba de salir de una lesión y ha llegado a un equipo bueno. Vamos a darle una tregua".

