Alfredo Duro explota con el posible fichaje de Neymar por el Barça: "¡Ahí hay truco!"

El Barcelona continúa intentando hacer efectivo el fichaje de Neymar. El brasileño quiere salir de París y volver al que fue su club, pero las negociaciones no han llegado a ningún acuerdo por el momento. Acerca de la posible incorporación del extremo al club azulgrana ha hablado Alfredo Duro.

El colaborador de El Chiringuito ha explotado hablando del 'caso Neymar' y con un tremendo enfado ha exigido que vigilen al Barça, asegurando que las cuentas para poder fichar al brasileño no salen. "¡Quiero que vigilen al Barça!", declaraba con gran enfado el tertuliano.

Duro aseguraba que hay algo raro en el asunto del fichaje de Neymar. "¡Ahí hay truco!", expresaba de forma intensa durante el programa. "Ahí hay algo raro, no te puedes gastar lo que se está gastando el Barcelona. No salen las cuentas de ninguna de las maneras. ¿Dónde está el 'fair play'?, si es que no salen las cuentas", aseguraba exaltado el tertuliano.

La situación de Rakitic

Duro terminó haciendo mención a la situación que están viviendo jugadores de la entidad azulgrana, como Rakitic, jugador al que quería usar el equipo culé en la operación para traer de vuelta al extremo brasileño. "A parte de que estáis jugando con el sentimiento de jugadores que han estado ahí. Rakitic ahora te vas, la patada ahí a Rakitic", concluía el colaborador madrileño.

