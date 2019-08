Calabrés: "Neymar es una opción real para el Madrid y Bale podría acabar jugando en París"

El futuro de Neymar aún no está decidido y podría convertirse en jugador del Real Madrid si se cumplen una serie de claves. El jugador tiene claro que quiere abandonar París y el equipo francés baraja una serie de opciones para llevar a cabo su traspaso. Ante la posible incorporación del brasileño al conjunto merengue, Jorge Calabrés ha hablado en El Golazo de GOL.

Jugadores que tienen que salir

"No es un fichaje imposible ya, es una opción real para el Madrid. Hay cinco condiciones, cinco claves. La primera, antes de entrar dejen salir. Bale, James o Mariano son jugadores que tienen que salir del Real Madrid. Bale y James no cuentan para Zinedine Zidane".

Venta de James

"James tiene un precio de 50 millones de euros que es lo que está pidiendo el Real Madrid. James no se va a quedar, está esperando a que alguien ponga esos 50 millones, ya sea el Nápoles o si llega el Atlético de Madrid y pone los 50, que de momento no ha hecho ninguna oferta de 50 millones, podría ficharlo también. Aunque la opción que le gusta al Madrid es que fuera al Nápoles y no al vecino y eterno rival".

Posible salida de Bale al PSG

"Bale tiene que salir también. A lo mejor Bale puede acabar en París dentro de una operación. Y aquí va la segunda condición, que sea económicamente viable. Esto pasa por dos factores, uno es que si el Barça está pidiendo una cesión y pagar el próximo año, al Madrid si se lo ofrecen así le puede encajar perfectamente, pero el PSG quiere dinero en efectivo ahora, entonces 180 más algo podría ser incluyendo a Gareth Bale".

