El análisis de Álvaro Benito al Real Madrid: Hazard, Jovic, Lunin, Bale...

El Real Madrid se ha hecho con el tercer puesto de la Audi Cup tras derrotar al Fenerbahce por 5-3. Karim Benzema ha sido el hombre del partido con su hat-trick, al que posteriormente se le sumarían los tantos de Nacho Fernández y de Mariano Díaz.

El equipo de Zidane dejó muy buenas sensaciones en la segunda parte y ya se está a la espera de los dos últimos compromisos amistosos antes del pistoletazo de salida de La Liga.

Sobre la situación del equipo y de algunos jugadores señalados de la plantilla, Álvaro Benito ha pasado por los micrófonos de El Larguero para hacer un análisis general. El exjugador del Real Madrid considera que aun queda mucho trabajo por hacer y que el éxito radica en ejercer una presión intensa sobre sus rivales. A su vez, se ha mojado sobre los nuevos fichajes y los futbolistas en plantilla que tienen la puerta abierta para salir.

El Fenerbahce, rival débil

"He visto a un rival muy flojo con carencias en cosas básicas y en defensa. En el Madrid se han visto algunas cosas mejores en ataque, quizás propiciado por las facilidades del rival, pero creo que Zidane no está nada contento pese al mensaje optimista que transmite. Sabe que hay mucho trabajo por delante y el Fenerbahce ha tenido unas cuantas ocasiones solos delante de Keylor en la primera parte".

Los jugadores del Real Madrid celebran el segundo gol al Fenerbahce REUTERS

El equilibrio necesario

"Yo no separo el ataque de la defensa, cuando mejor atacas mejor defiendes y viceversa. Sin en Liga va a ser un equipo dominante en ataque en el 80% de los partidos, va a dejar espacios atrás. Es muy importante equilibrar los ataques y hacer una presión postpérdida muy eficaz. Ahí radica el éxito del Real Madrid esta temporada".

La fatiga física y mental

"Ahora cuando corres mucho, corres mal. Mentalmente y físicamente es una realidad que te cansas menos con el balón, al Real Madrid cada vez que le contraatacan es un espacio de 50 metros al máximo esfuerzo y eso desgasta mucho, el equipo se ahoga y se tienen muchas ideas porque se fatiga".

El liderazgo de Benzema

"Cuando el balón pasa por los pies de Karim la jugada sube de nivel, el que tiene la clarividencia es él. El año pasado fue el que dio un paso al frente, realmente no se valora su año anterior por la debacle enorme y prima lo colectivo. En la etapa postCristiano ninguno aumento su rendimiento, solo Karim".

Hazard y el nivel de los pesos pesados

"Hazard es un jugador contrastado y sé que va a rendir, pero el Real Madrid necesita recuperar a un gran Kroos, un gran Modric, un gran Marcelo... más lo que aporten los jóvenes".

Contraste Jovic - Mariano

"Se ha fichado a Jovic, Mariano me gusta y es aprovechable, pero no le veo hueco. A Jovic le he visto en el Eintracht y jugaba en un entorno completamente diferente, se mueve bien y no es excesivamente fino, pero es un gran rematador, tiene el gol entre ceja y ceja y hay que verlo. Va a tener pocos minutos a no ser que pruebe el 4-4-2 como se ha visto en estos partidos. Hay que ver cómo lo planifica Zidane, a los jugadores hay que verlos en el Real Madrid".

La debilidad defensiva

"Zidane lo ve todo y es el comandante de la nave, ve que el equipo no funciona en defensa y lo tiene que equilibrar. Tienes a Marcelo que es muy bueno pero que no tiene retorno, apostaría por mediocentros que puedan aguantar esa carga, y saber que tiene a Hazard que no es excesivamente sumado al repliegue. Está intentando que el equipo esté equilibrado y que solvente la gran sangría, y no solo en cuanto a goles, sino en cuanto a paradas, porque Keylor ha salvado goleadas".

La 'guerra' de Bale

"Suponiendo que lo de Bale es cierto, es una guerra fría en toda regla. Seguramente a estas alturas Zidane no contaba con tenerle en la plantilla y se puede enquistar, hay algo que falta pero la ruptura es total".

Potencial desaprovechado

"Por mucho que no te guste un jugador, si al final te tienes que aprovechar de su potencial lo haces, pero es difícil también. Yo esculpo en parte al galés, porque cuando sabes que te quieren quitar del medio tu implicación no es la máxima, pero tampoco cuesta nada que cuando juegue tu equipo no estés por ahí".

Falta de compromiso

"Tienes que ser bueno y no solo parecerlo, Bale no lo ha transmitido bien y siempre se ha mostrado distante, no ha dado ese paso al frente para cambiar la opinión pública que hay en torno a él. El futbolista no solo debe ser bueno, sino parecerlo".

Maravillado con Lunin

"De Lunin solo sé lo que me comentan y es todo muy bueno, hablan de un portero con muchas cualidades, pero tiene mucho que aprender. El puesto de portero es un puesto de cocción lenta, necesitas la experiencia de los años y convertirte en adulto. Me hablan maravillas de sus condiciones".

Cara y cruz para Pogba

"Ojalá me coma mis palabras y venga Pogba y se salga, pero yo tampoco le falté al respeto. Es cómo le veo como futbolista, con sus virtudes y sus defectos, pero quede por delante que, si viene, que se salga aquí".

