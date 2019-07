Jorge Calabrés: "Isco no va a aceptar ninguna oferta y tiene claro que puede ganarse a Zidane"

Isco Alarcón tiene claro que no quiere escuchar ninguna oferta sobre su futuro que le desvincule del Real Madrid y tiene claro que su prioridad es volver a ganarse a Zidane en la nueva etapa que comienza. El centrocampista malagueño no vivió ni mucho menos su mejor año el curso pasado, pues una apendicitis le tuvo alejado de los terrenos de juego un tiempo, y posteriormente Santiago Solari no contaba con él.

El regreso de Zinedine Zidane al banquillo le ha vuelto a dar vida al de Arroyo de la Miel y espera volver a recuperar el estatus de jugador importante bajo el mandato el francés. Al respecto de esta situación, Jorge Calabrés ha hablado claro en El Golazo de Gol. El director de EL BERNABÉU ha constatado que Isco no estudia salir del Madrid bajo ningún concepto y que el malagueño pondrá todo de su parte para volver a su mejor nivel.

No hay oferta que valga

"Isco tiene claro que se quiere quedar en el Real Madrid, no va a aceptar ninguna oferta. Es verdad que siempre ha habido un interés del Manchester City, de Guardiola sobre todo por tenerlo a sus órdenes, pero Isco no se plantea ni salir del Real Madrid ni salir de la ciudad".

Motivado tras ser padre

"Vive un gran momento personal y quiere que sea también un gran momento profesional, quiere recuperar su mejor nivel. También es año de Eurocopa, quier ser importante en la Eurocopa y él está convencido de que puede ganarse un puesto con Zinedine Zidane y va a tener sus minutos".

El nuevo plan de rotaciones para triunfar

"Zidane va a volver a esas rotaciones, a ese plan B, mal llamado plan B que decíamos el año del doblete de Liga y Champions. Estaban Morata, James, Pepe en ese equipo, y el Madrid a tener un plan B también este año. A lo mejor va a jugar un equipo en Liga y otro en Champions a los tres días, porque Zidane quiere una plantilla amplia y el Real Madrid la tiene. Ahí Isco cree que va a ser importante y que va a ganarse su sitio".

