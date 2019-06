Alexandre Ruiz: "En Francia, la puerta de Neymar está muy abierta"

Las palabras de Nasser Al-Khelaifi han suscitado que los rumores sobre una posible salida de Neymar del Paris Saint-Germain aumenten cada vez más. El propietario del conjunto francés ha dicho 'basta' y ha decidido mandar una claro mensaje a Kylian Mbappé y al futbolista brasileño. Alexandre Ruiz ha hablado en El Partidazo de COPE sobre esta posibilidad.

El periodista ha asegurado que "todo lo que le ha pasado a Neymar este año ha hecho que Al-Khelaifi le de este toque de atención". Además, confesó que "la realidad en Francia es que la puerta de Neymar está muy abierta".

Al-Khelaifi lanzó su mensaje alto y claro para acabar con los rumores sobre la salida de los jugadores y sus posibles exigencias dentro del club: "Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más. No están para complacerse. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero tener ningún comportamiento de estrellas".

Mbappé y Neymar celebran un gol con el PSG Reuters

No obstante, más allá de acallar este asunto, ha provocado un mayor revuelo respecto a dicha posibilidad. No se conoce lo que pasará respecto a Neymar y Mbappé pero no será un mercado de fichajes tranquilo.

[Más información en: 'Operación Neymar': los nombres claves para su salida del PSG]