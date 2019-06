El Barcelona juega al despiste con Neymar: "No se deja puerta abierta ni cerrada"

El futuro de Neymar está más en el aire que nunca. Los rumores sobre su salida del Paris Saint-Germain suenan cada vez con más fuerza y su regreso al Barcelona se encuentra dentro de las posibilidades. Josep Vives, portavoz del conjunto azulgrana, no descartó el fichaje del futbolista brasileño.

Vives aseguró que no hablan nunca del mercado pero no porque no les guste sino porque si hablan de jugadores se perjudican y es "una falta de respeto. "Ignoramos qué quiere hacer el PSG", agregó.

Al ser pregunta sobre si se deja la puerta abierta a la llegada de Neymar, señaló que "no se deja puerta abierta ni cerrada". "De todos son conocidos los hechos que se produjeron. Los hemos explicado. Es un jugador del PSG y desde ahí no hablamos ni de Neymar ni de nadie. Es del PSG. No lo haremos aquí. Porque sería una trampa y sería perjudicarnos", explicó.

Neymar con el PSG REUTERS

También le cuestionaron sobre la denuncia del brasileño: "No vamos a hablar de ningún jugador, no vamos a hablar de Neymar. En el litigio con Neymar trabaja nuestro servicio jurídico".

No obstante, los rumores no han situado al extremo del PSG solo en Barcelona sino también en Madrid. Neymar supone un viejo sueño para el conjunto blanco y en El Parque de los Príncipes ya han abierto la puerta de salida al futbolista brasileño. Todo apunta a que este verano tendrá lugar una verdadera batalla que nadie sabe como finalizará.

