Edu Aguirre: "Vinicius tiene que ser titular sí o sí"

El fichaje de Luka Jovic junto a la inminente llegada de Eden Hazard al Real Madrid hacen que las posibilidades en la línea de ataque sean múltiples en cualquier alineación. Zinedine Zidane será quien tome el mando de la situación y una de las mayores dudas que surgen al respecto es sobre el rol de Vinicius Júnior. El brasileño ha sido clave en una temporada para el olvido y hay quien no duda sobre que debe ser titular.

Así lo ha visto Edu Aguirre, quien en El Chiringuito ha manifestado que, por mucho que llegue Hazard, "Vinicius tiene que ser titular sí o sí". De lo contrario, su brillante progresión se podría ver estancada tras haberse adaptado sin mayores problemas al esquema del equipo, por lo que el tertuliano considera que darle banquillo al '28' blanco sería un tremendo error.

Vinicius, titular indiscutible

"Mariano no juega porque no lo fichó Zidane, y lo bueno es que a Jovic lo ha fichado Zidane o por lo menos le ha dado el visto bueno. Yo creo que Jovic no parte como titular, pero creo que en el once tiene que estar sí o sí Vinicius. En la primera jornada de Liga, de Champions, los primeros meses tiene que jugar Vinicius, y Hazard también y Benzema también. El sistema lo hacen los jugadores, parte por la derecha Vinicius, por la izquierda Hazard y arriba Benzema. También con Pogba, con Casemiro y con Kroos y se va moviendo el esquema".

[Más información: James Rodríguez no volverá al Real Madrid: su destino está en Italia]