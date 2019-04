Ortego: "Entiendo el cabreo de Zidane, la actitud del Madrid no es la que debe ser"

El Real Madrid ha dejado mucho que desear en el enfrentamiento de este domingo ante el Rayo Vallecano. El conjunto blanco ha caído por 1-0 tras un tanto de penalti provocado por Jesús Vallejo y transformado por Embarba. Enrique Ortego ha hablado sobre el choque liguero en El Transistor de Onda Cero.

El comentarista ha opinado acerca de las palabras del técnico francés en rueda de prensa tras finalizar el encuentro: "Entiendo el cabreo de Zidane, la actitud del Madrid no es la que debe ser, juegan sin ganas, hay gente que se ve fuera del equipo".

El entrenador del Real Madrid ha asegurado estar cabreado y no poder defender a sus jugadores. "No hicimos nada desde el minuto uno y hasta el final. A todos los niveles, no solo al nivel del gol. A veces no marcas, pero puedes tener ocasiones. No hemos jugado a nada. Debemos estar enfadados", fueron las palabras de Zidane.

Zidane da órdenes a sus jugadores desde la banda REUTERS

Asimismo, Enrique Ortego ha señalado que "no es normal que en un día como hoy solo salga a dar explicaciones Vallejo". El joven central, titular en el encuentro, ha analizado el partido tras finalizar. "Hay que salir cada partido al cien por cien, a darlo todo y a disfrutar de esta profesión", apuntó el aragonés.

[Más información en: El Real Madrid vota nulo en Vallecas y el Rayo vence para seguir soñando con la permanencia]