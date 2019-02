Zasca de Juanma Rodríguez a 'Lobo': "La estación del Barça es Arrivederci Roma"

El empate a cero del FC Barcelona contra el Lyon ha despertado los fantasmas que persiguen al conjunto culé en la Champions, sobre todo cuando juegan lejos del Camp Nou. El equipo de Valverde tendrá que sentenciar la eliminatoria en la vuelta, llegando en el peor momento de la temporada para el equipo catalán.

Esta etapa fue mencionada en El Chiringuito por el 'Lobo' Carrasco como la "Estación Valle", comparando al Barcelona con el Real Madrid y mencionando que el mientras el Barça empata en sus peores momentos, el conjunto blanco perdía.

Estas palabras fueron respondidas por Juanma Rodríguez, quien le recordó los últimos años del FC Barcelona en la Champions League. El tertuliano expuso el mal rendimiento del equipo fuera de casa en la competición europea, desmontando el argumento del 'Lobo' Carrasco con una explicación gráfica de la estación del Barça.

Luis Suárez lamenta una ocasión en el Olympique Lyon - Barcelona de Champions League Guillaume Horcajuelo EFE

El Barcelona incapaz de coger el tren de Champions

"Sin duda la frase de la noche es la 'Estación Valle'. Permiteme ganarme el sueldo, porque esto no es La hora del 'Lobo' Carrasco. Te voy a explicar gráficamente en que estación esta el Barça en la Champions. El Barça está sentado en la estación y cuando pasa el tren de la Champions, se levanta y el tren pasa. Desde el 2016 estáis en la estación 'Arrivederci Roma'".

El 'Lobo' se enorgullece del empate más que de una victoria

"Te he oído decir, porque presto atención a los demás, no como tú, y te he oído decir algo más brillante que lo de la 'Estación Valle', que es lo de que un empate a cero es mejor que ganar 1-2. Es que es mucho más importante ganar al segundo clasificado de la liga holandesa que empatar a cero al tercero de la liga francesa".

