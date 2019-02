El patinazo de Schuster: "El gol anulado al Ajax es un gol como una catedral"

Una de las jugadas que más cola ha traído del partido entre el Ajax de Amsterdam y el Real Madrid correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League fue el gol anulado a Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo argentino cabeceó un balón rechazado tras un saque de esquina en el minuto 37, cuando el marcador aún reflejaba un empate a cero.

Sin embargo, el árbitro del encuentro, el esloveno Damir Skomina, anuló el tanto tras revisar la acción con el VAR. Y es que resulta que otro jugador del conjunto holandés, el extremo serbio Dusan Tadic, se encontraba en fuera de juego al intervenir en la acción, entorpeciendo a Thibau Courtois a la hora de despejar el peligro. Incluso la propia UEFA explicó los motivos del primer gol anulado por el VAR en toda la historia de la competición, pero eso no fue suficiente para Bernd Schuster.

🎙️Schuster➡️"El gol anulado por el VAR a Tagliafico es un gol como una catedral. No hay ni fuera de juego, ni falta a Courtois, ni nada"#Radioestadio pic.twitter.com/BZQpv11jQR — Radioestadio (@Radioestadio) 13 de febrero de 2019

"Están sacando cosas que no... No es justo. Yo no lo veo justo. Esto es un gol como una catedral. No hay que buscar ni fuera de juego, ni falta a Courtois ni nada. Es un jugador que ni le mira, y Courtois no puede llegar nunca al balón. Es que es imposible. No, no, por supuesto que no", afirmó el exjugador y exentrenador alemán en el programa Radioestadio, de la cadena Onda Cero.

