Meana: "Isco ha perdido esta batalla mediática"

El Real Madrid afrontará su visita al Wanda Metropolitano este sábado sin la presencia Isco Alarcón. El centrocampista malagueño se ha caído de la convocatoria de Solari por unas molestias en la espalda, lo cual ha despertado más que nunca el debate en las redes sociales y ha dado lugar a todo tipo de especulaciones entre la relación que mantienen el entrenador y el jugador.

En la emisión de El Larguero, Antón Meana también ha realizado su particular análisis al respecto. El periodista deportivo considera que las molestias de Isco en su espalda son cuanto menos oportunas, pues el ambiente ya venía caldeado tras apenas tener presencia en los partidos del Real Madrid, y considera que esto supone la ruptura definitiva de la relación entre Solari y el '22' blanco.

Para reafirmar sus argumentos, Meana también ha defendido que el técnico argentino no está nada satisfecho con el rendimiento ni con la actitud de Isco, al igual que muchos de los amigos del malagueño en el vestuario piensan que el entrenador está siendo justo con su decisión. Finalmente, considera que el único 'pero' que se le puede poner a Solari es que debe ser más concreto con sus explicaciones en las ruedas de prensa.

Las molestias de Isco, sospechosas y oportunas

"Te puedes creer que Isco tiene problemas en la espalda o puedes pensar que todo es una excusa para no generar más ruido al respecto".

Fuera de la lista para el derbi

"La convocatoria me parece cuanto menos oportuna, es la gota que colma el vaso. Solari no está contento con el rendimiento de Isco y piensa que no está trabajando bien".

Situación insostenible

"Isco ha perdido esta batalla mediática, incluso sus amigos del vestuario saben que Solari está siendo justo. El técnico cree que no tiene sitio en este Real Madrid".

Falta de concreción de Solari ante los medios

"Lo único que le puedo echar en cara a Solari es que debe ser más claro en sus ruedas de prensa".

