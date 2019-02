D'Alessandro: "Vinicius es un fenómeno, fue el mejor del Real Madrid"

El Real Madrid empató a uno en las semifinales de la Copa del Rey. El gol de Lucas Vázquez en el minuto 5 fue contrarrestado por Malcom, que logró el empate en la segunda mitad. A pesar de las pocas ocasiones, dos hombres se llevaron los elogios de la delantera madridista: Benzema y Vinicius. Ambos provocaron todo el peligro blanco por la banda izquierda y fueron un quebradero de cabeza para la defensa culé.

En El Chiringuito había un tertuliano que se ha quitado el sombrero con el partido del '28'. D'Alessandro no ha escondido que Vinicius juega a otra cosa y es el desequilibrio en persona del Real Madrid. Para él, el brasileño ha sido el mejor de su equipo junto al delantero francés.

El partido de Vinicius

"Todos están hablando en futuro, este chico es un fenómeno, ya se que no define pero fue el mejor del Real Madrid en todos los puntos".

Superó al '10'

"Ni Messi jugó mejor, cada vez que la agarraba la perdía".

Cada día es mejor

"Este chico no lo voy a esperar, hoy fue el mejor y punto. A mi no me importa lo que pase dentro de dos años, hoy fue el mejor, revolucionó al Madrid que hizo muchas cosas bien. Siempre que iba a la banda izquierda pasaba algo".

La dupla con Benzema

"El mejor jugador del fútbol del Madrid es Benzema, ese juega a otra cosa. Pero Vinicius fue el que agitó el partido. Los demás no estuvieron a la altura de este chico".

Su papel en el choque

"Con los datos en la mesa este chico la rompió, el desequilibrio en la banda izquierda era insostenible".

