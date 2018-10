El brutal zasca de Gatti a Petón: "El Atleti salió a no perder el derbi"

El Real Madrid empató en el segundo derbi de la temporada ante el Atlético de Madrid. El equipo blanco mereció más en una segunda parte donde fue superior de principio a fin, con un Dani Ceballos que cambió el partido. A pesar de la superioridad que se manifestó, el equipo blanco acumula su segundo tropiezo consecutivo, aún así se mantiene en primera posición igualado con el Barcelona.

El 'Loco' Gatti llegó a El Chiringuito con la sensación de que "no me gusta este Madrid... Hasta que no se quite el 'fantasma' de Cristiano le va a costar...". En algunos momentos del juego se echa de menos el olfato goleador del delantero portugués. Pero pese a no lograr la victoria, el tertuliano mantiene que "ahora mismo el Barça es mediocre...peor que el Real Madrid".

Además mantuvo un fuerte cara a cara con Petón, donde criticó que "El Atleti salió a no perder el derbi. No quiere atacar". Esa era su sensación tras una segunda mitad en la que el conjunto rojiblanco no lanzó a la portería defendida por Thibaut Courtois y donde el equipo merengue monopolizó la posesión.

El Madrid supera al conjunto culé

A pesar de las dudas que generan los dos últimos encuentros. El equipo madridista ha logrado 4 puntos de 9, mientras que los culés han logrado 2. Unas cifras que afirman que el Barcelona no está pasando por el mejor momento. Ambos ocupan la primera plaza con 14 puntos, pero con una diferencia de goles a favor del equipo de Valverde.