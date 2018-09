El lapsus de Lama con el Rayo - Alavés: "En Segunda División no hay VAR"

El pasado fin de semana, el Rayo Vallecano y el Alavés se enfrentaban en la quinta jornada de La Liga. El conjunto vallecano no pudo puntuar ante los de Abelardo, que se llevaron tres puntos importantes en la lucha por conseguir su objetivo de esta temporada. Pese a que en el partido no había pasado nada raro, pero a Manolo Lama se le cruzaron los cables igualmente.

El famoso presentador, durante la emisión del programa El Golazo de GOL, cometió un tremendo fallo que no habrá gustado a los aficionados de los dos clubes. Jesús Gallego, su compañeros en el programa, comentaba una jugada polémica del duelo en la que Lukaku recibía una dura entrada en la que el árbitro recibió multitud de protestas de los jugadores rayistas.

Lama, para justificar la decisión del colegiado de no acudir al VAR, sin pensarlo afirmó que "es que en Segunda División no hay VAR, monstruo", obviando que ambos equipos están en la máxima categoría del fútbol español. Un lapsus que seguro no habrá gustado tanto a los seguidores del conjunto madrileño como a los del cuadro vasco.

Sala VAR en el Real Madrid - Espanyol

El VAR, foco de críticas

En las pocas jornadas que se han disputado hasta la fecha en La Liga, pocos aspectos del juego han recibido tantos comentarios como el VAR. Varios entrenadores y jugadores ya se han mostrado descontentos con el funcionamiento de esta tecnología de ayuda a los árbitros, el último caso, el Barcelona.

Tras la expulsión de Lenglet por el codazo a Pere Pons, Busquets no dudó en arremeter contra el videoarbitraje, asegurando que no se usa de forma correcta ni con el mismo criterio para todos los equipos, casualmente en el partido en el que la decisión les perjudicaba. Sin embargo, no todo el mundo del fútbol está en contra. En el caso de Lopetegui, a pesar de que no sea perfecto, cree que mejora la situación anterior a su instauración y hace el fútbol más justo. La decisión del VAR siempre va a tener a un perjudicado, por lo que la polémica nunca desaparecerá.