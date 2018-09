Gatti se rinde a Courtois: "Es el Cristiano de la portería"

Ha sido el gran fichaje del pasado verano en el Real Madrid. Thibaut Courtois, el mejor portero del mundo en la pasada gala de The Best, llegó para ser competencia directa de un Keylor Navas que se ha ganado a pulso en los últimos años estar en el once de inicio. De hecho, Julen Lopetegui sigue apostando por ambos guardametas en este comienzo de la temporada y es difícil adivinar cuál de los dos saltará al campo cada semana.

¡ATENTO! "Courtois ES EL 'CRISTIANO' de la PORTERÍA. Su figura en el campo ME ATRAE", #Gatti HABLA CLARO en #ChiringuitoMadrid ¡VENTE! pic.twitter.com/R3UgjWMbIc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 25 de septiembre de 2018

Aun así, hay algunos como el 'Loco' Gatti que lo tienen muy claro. El tertuliano de El Chiringuito y exportero argentino se rindió a la figura de Courtois en su regreso al programa y se atrevió incluso a compararle con Cristiano Ronaldo, asegurando que el belga está a la altura del portugués -bajo palos-.

Hugo Gatti también quiso comparar el rendimiento tanto de Keylor Navas como de Courtois en la portería del Real Madrid, y confesó que "las condiciones de Courtois me han demostrado más que las de Keylor. Tiene presencia dentro del área, parece que lleva diez años jugando en el Real Madrid", sentenció el tertuliano argentino.

Thibaut Courtois, durante un entrenamiento previo a un partido.

The Best en la portería

El Real Madrid arrasó en los premios The Best con Luka Modric como mejor jugador de la pasada temporada y con cinco futbolistas en el once ideal, entre los que se encontraba un Thibaut Courtois que cuajó una gran campaña con el Chelsea y que se coronó en el pasado Mundial de Rusia recibiendo el Guante de Oro por su impecable actuación con Bélgica.

"Estoy orgulloso y feliz de haber ganado, gracias a todos los que me han votado y gracias a mis compañeros de Chelsea, Real Madrid y Bélgica y a mi a familia y amigos, que están en los buenos y malos momentos", declaró el belga el pasado martes tras recoger el galardón.