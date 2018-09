Pipi Estrada: "Lopetegui ha pedido a Keylor y Courtois una competencia sana"

Desde que llegó Thibaut Courtois al Real Madrid procedente del Chelsea durante el mercado de fichajes de este verano, el dilema sobre quien saldrá a defender la meta partido tras partido es uno de los asuntos que más comentarios produce. La duda de quién será el elegido sigue dando de que hablar.

🚨¡PIPÍLDORA!🚨 "Lopetegui le HA DICHO a Courtois y Keylor que QUIERE UNA COMPETENCIA MUY SANA entre ambos". #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/5zh9tmx2xG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2018

En el programa El Chiringuito de Jugones de MEGA, ha sido uno de los temas que han querido abarcar a lo largo del espacio, después de que Keylor Navas siguiera como en estos últimos años siendo el guardamera titular en la competición fetiche del cuadro blanco, la Champions. Pipi Estrada ha estado presente para dar su opinión.

"Me han contado la frase de que le dijo Lopetegui a Courtois y Keylor", comenzaba alegando. El técnico de Asteasu "sabe que es una situación complicada, él dice que bendito problema, pero no lo es, es una situación donde hay que tomar una decisión, y esa decisión se da cuenta que en algún momento uno de los dos se va a sentir afectado".

Courtois calienta en el Santiago Bernabéu EFE

La declaración del técnico

"Le ha dicho a Courtois y Keylor que quiere una competencia muy sana entre ambos, y os lo pido por favor", confirmaba el tertuliano añadiendo que eso lo ha dicho "porque sabe que la situación puede explotar" en cualquier momento, algo que podría afectar a su amistad e incluso a la unidad del club blanco.

"Quieren que compitan de una forma sana y les pide por favor que no le afecte a él en sus decisiones, en sus momentos y que sean también un poco permisivos", añadiendo que "esto no se va a poder solucionar tan fácil". Ante estas declaraciones, Cristóbal Soria también quiso aportar su punto de vista, algo pasado de tuerca y sin sentido. "Que Lopetegui hable de competencia sana no me encaja en un vestuario de fútbol", puntualizaba sin criterio alguno.