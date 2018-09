Congo: "A Cristiano no le habrían expulsado si estuviera en el Real Madrid"

Cristiano Ronaldo no ha empezado nada bien esta nueva edición de la Champions League. El luso se estrenaba con su nuevo equipo en la máxima competición continental en Mestalla y la cosa no fue nada bien. A la media hora de partido, fue expulsado por una supuesta agresión a Murillo.

En las imágenes se aprecia como el luso agarra del pelo al central del Valencia mientras le recriminaba que no fingiese. Eso lo vio el juez de área quien no dudó en avisar al árbitro principal de lo ocurrido y le terminó expulsando. Una decisión con la que no está para nada de acuerdo Congo.

En El Chiringuito de Jugones estuvieron analizando la jugada en la que el '7' fue expulsado. Para el exjugador del Real Madrid, el colegiado alemán, Felix Brych, se equivocó en su decisión de echar al futbolista de la Juventus. "El árbitro interpretó mal la acción en la que expulsó a Cristiano. A Cristiano no le habrían expulsado si estuviera en el Real Madrid", aseguró.

Cristiano Ronaldo, expulsado con la Juventus ante el Valencia REUTERS

Victoria del Real Madrid

Por otra parte, Congo opinó sobre la gran victoria del equipo blanco ante la Roma. El ahora tertuliano del programa de Mega no dudó en elogiar al conjunto merengue por su gran actuación este miércoles en su estreno en la máxima competición europeo. "El Madrid hoy ha tenido premisas antes de salir: tras perder el balón salían rápido a recuperar", comentó el ex del Madrid.

Lo cierto es que a Congo no le falta razón. Acertó en su análisis del partido ya que se vio como los madridistas presionaban en cuanto perdían la posesión de balón. Una actitud que se vio incluso durante los últimos minutos del encuentro. Seguro que la afición que se dio cita en el estadio Santiago Bernabéu salió satisfecha después de ver el gran rendimiento que mostró el equipo blanco tanto con balón como sin él.