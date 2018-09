Carreño: "¿Casemiro? En el Real Madrid solo es imprescindible Isco"

Isco es uno de los jugadores que se encuentran en mejor forma del Real Madrid. El malagueño sigue disfrutando de un buen momento, tal y como demostró en el último partido frente al Athletic, donde consiguió empatar el encuentro al rematar de cabeza -de una forma soberbia- un gran pase de Bale con la pierna derecha.

Manu Carreño ha utilizado su espacio en el programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER para dejar claro cual es el futbolista que a su juicio debería ser titular en el esquema de Julen Lopetegui. Por ello, admitió que "en una plantilla como la del Real Madrid solo es imprescindible Isco", mientras que otro como Casemiro, no acaba por parecérselo.

Los dos fueron suplentes en el partido en San Mamés, aunque acabaron entrando en el terreno de juego cuando el resultado no acompañaba. Curiosamente, ambos fueron cruciales a la hora de aportar algo diferente a lo que se había visto en el césped. El de La Canarinha volvió a demostrar su excelente físico al conseguir taponar todo el centro del campo. Además, se incorporó con mucho peligro al ataque, subiendo el balón durante varios contraataques e intentando varios pases en profundidad que pusieron en aprietos a la defensa rival.

Isco Alarcón celebra un gol ante el Athletic REUTERS

Por su parte, el ex del Málaga llegaba de ser crucial en la Selección, en la que incluso anotó un gol. Pese a ello, se incorporó a los entrenamientos el miércoles, con una gran carga física después de haber tenido que enfrentarse a unas selecciones de talla internacional como son Croacia e Inglaterra.

Oportunidad para Ceballos

Circunstancia que le ha dado oportunidad a Ceballos. El andaluz está teniendo las oportunidades que no consiguió tener el año pasado con Zinedine Zidane. El ex del Betis no ha defraudado en ningún momento y ha demostrado que puede ser muy valioso en el esquema blanco. Asimismo, Luis Enrique también ha empezado a darle oportunidades, formando en el once en el encuentro frente a la selección ajedrezada.