Pedrerol: "Los independentistas buscan montar su show en el partido de Miami"

Hace varias semanas se hizo oficial la idea de que algunos partidos de La Liga se jugasen en EEUU. El encuentro elegido este año para que se dispute en tierras estadounidenses es el Girona - Barcelona. Esto ha causado mucha polémica porque se podría convertir en un aquelarre independentista y desde entonces no han parado de surgir voces contrarias a la disputa de ese partido.

EL EDITORIAL de @jpedrerol: "Seamos sinceros. El Girona era el que más ganas tenía de jugar en Miami. El Girona y su dueño, el Manchester City".

El último en mostrarse en contra de esa idea ha sido Josep Pedrerol. El presentador de Jugones ha utilizado su Editorial en el programa de La Sexta para mostrar su disconformidad con esta idea. Asegura que con esto hay muchos problemas y pocas ventajas.

"Qué pereza. Ya se han metido los políticos en el lío. El Girona - Barça ya no es un partido de fútbol", aseguró el periodista deportivo. "Los independentistas buscan montar su show en el partido de Miami. El Gobierno no quiere líos. La Federación se siente ninguneada", comentó. "¿Y qué piensan los aficionados? Pues los aficionados españoles dicen no a jugar fuera de España", sentenció.

"¿Y qué piensan los clubes?", se preguntó Pedrerol. "El Real Madrid dice que se adultera la competición si no se juega en España", aseguró. El periodista argumentó que "el Barça tiene un partido fuera en Girona, y en Miami jugaría como en el patio de su casa".

"Todo son problemas y pocas ventajas. Javier Tebas se ha quedado más solo que la una. La cosa se le complica", continuó. "Y seamos sinceros. El Girona era el que más ganas tenía de jugar en Miami. El Girona y su dueño, el Manchester City", concluyó Josep Pedrerol en su Editorial.