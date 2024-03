El Celta de Vigo pone a prueba la reacción de un Real Madrid obligado a llevarse el triunfo

Ya no existe margen de error. Después de unos resultados no tan buenos como se esperaban, el Real Madrid está obligado a ganar si no quiere complicarse el título de Liga. Los de Ancelotti tienen una oportunidad formidable de volver a la senda del triunfo recibiendo en el Santiago Bernabéu al Celta de Vigo, un equipo que llega con mucha necesidad de puntos.

Tras la victoria del Barça frente al Mallorca, la distancia entre azulgranas y blancos es de tan solo cinco puntos. Una distancia que, teniendo en cuenta que todavía queda un Clásico por jugarse, no es tan amplia.

Los madridistas necesitan ganar sí o sí y para la cita Carlo Ancelotti no podrá contar con la presencia de su futbolista más diferencial, Jude Bellingham. El centrocampista inglés fue expulsado en el encuentro contra el Valencia y no podrá jugar ni ante el Celta ni frente a Osasuna.

Quien sí estará es Vinicius Jr. El brasileño, que ha estado en boca de todos en las últimas semanas por asuntos deportivos y extradeportivos, tendrá que ser el líder del Real Madrid frente al Celta. Viene de marcar un golazo frente al Leipzig y un doblete ante el Valencia y espera seguir con su racha goleadora.

Un equipo necesitado

El Madrid tiene a priori un rival asequible, pero no se puede fiar uno del Celta de Vigo. Los gallegos están coqueteando con el descenso y están obligadísimos a sumar los tres puntos después de la sorprendente victoria del Cádiz frente al Atlético de Madrid.

Los de Rafa Benítez, que volverá a la que fue su casa durante unos meses en la temporada 15-16, son decimoséptimos en la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el descenso. No lo tendrán fácil ante el líder de La Liga, pero deberán presentarse en el Bernabéu con la intención de ganar.

Para lograrlo, el equipo vigués contará con Iago Aspas, que cumplió sanción ante el Almería. El internacional español volverá a la titularidad junto al noruego Jorgen Strand Larsen, al que siguen varios equipos de la Premier. No se esperan más cambios en la alineación, ya que medita dar continuidad a Luca de la Torre junto a Fran Beltrán en la zona de creación.

Alineaciones probables

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Camavinga, Modric, Fede Valverde, Brahim; Rodrygo y Vinicius.



RC Celta: Guaita; Manquillo, Unai Núñez, Starfelt, Manu Sánchez; Mingueza, Fran Beltrán, Luca de la Torre, Bamba; Aspas y Larsen.



Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz)



VAR: Eduardo Prieto Iglesias (Comité navarro).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 18:30.