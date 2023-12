Xabi Alonso responde a Valdano la gran pregunta sobre su futuro: "¿Tienes cláusula liberatoria?"

Xabi Alonso ha convertido a su Bayer Leverkusen en el equipo revelación de Europa, aunque el Girona todavía le disputa dicho 'título'. El conjunto germano es líder de la Bundesliga pasadas 13 jornadas y todavía no conoce la derrota en lo que va de temporada. El tolosarra es el entrenador del momento y su futuro genera mucho interés.

En el horizonte de la carrera en los banquillos de Xabi Alonso aparecen varios de los grandes equipos de Europa. Es vinculado principalmente con aquellos en los que jugó: Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich. Teniendo esto en cuenta, el técnico español se ha sentado cara a cara con Jorge Valdano.

Xabi Alonso es el protagonista del próximo programa de Universo Valdano, espacio de entrevistas que se emite en Movistar+. La cadena de pago ha emitido un adelanto de la charla con el entrenador del Bayer, mostrando el momento más comprometido en el que trata con Valdano su futuro.

[La escuela guipuzcoana de entrenadores que domina el fútbol: Arteta, Xabi Alonso, Imanol y Emery]

"Tienes contrato hasta 2026, ¿no?", dice Valdano. A lo que Xabi Alonso responde afirmativamente. Entonces, el exfutbolista argentino pasa a hacer la pregunta que todos, especialmente los madridistas, desean que responda el tolosarra: "¿Tienes alguna cláusula liberatoria?", le cuestiona con ese posible desembarco en el banquillo del Madrid de trasfondo.

"Eso son temas de contratos. Por ahora estamos bien... Estoy muy vinculado [al Bayer Leverkusen], estoy muy cómodo aquí", señaló Xabi despejando lejos de los rumores.

La famosa cláusula

El diario Bild señaló hace semanas que en el contrato de Xabi Alonso con el Bayer Leverkusen había un apartado para su liberación. Según el citado medio, el técnico donostiarra tiene una cláusula de rescisión que solo se podía aplicar a sus tres exequipos como jugador (Madrid, Bayern y Liverpool).

Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, salió a desmentir esa información del diario Bild, pero dio también interesantes detalles sobre una futura salida de Xabi Alonso para dar el salto a un club más grande. En una entrevista en TalkSPORT, habló sobre esa cláusula 'secreta' y lo que está pactado con el donostiarra.

Xabi Alonso renueva con el Bayer Leverkusen hasta 2026

"¿Cláusula especial de Xabi Alonso? No, no necesitas tener una cláusula. Tenemos muy, muy buena relación con Xabi y él sabe que somos un club serio. Al final, no vamos a obligar a alguien a quedarse si no quiere quedarse. Queremos que se sienta tan feliz y tan bien con nosotros que realmente sólo quiera quedarse y ese es nuestro objetivo", explicó Carro.

"No, no hay nada sobre el papel, pero a veces los acuerdos que no están en el papel también son acuerdos. Sabemos que si necesita hacer algo en el futuro podremos hablar entre nosotros. Espero que no tengamos que hacer esto porque él se quedará y será feliz en Leverkusen", apuntó.

